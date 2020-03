Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Doppelte Straßensperrung am Stausee Hohenwarte

Seit Wochenbeginn dröhnen Motorsägen an der Straße zwischen Hohenwarte und Bucha, Schilder kündigen die Vollsperrung ab kommenden Montag an. Sollte die von vielen Tourismus-Anbietern ersehnte Sanierung der Landesstraße 2384 tatsächlich sogar früher als geplant beginnen? Nachfragen führen zunächst zu nichts. Das Straßenbauamt Mittelthüringen verweist auf den leider abwesenden Projektleiter, das Landratsamt kennt keine Details. Und das Bauamt in Unterwellenborn liegt krankheitsbedingt vollständig still. Immerhin hat Ordnungsamtschefin Ursula Gölitzer einen Tipp: Es könnte bei der Vollsperrung um eine Trinkwasserleitung gehen.

Neues Rohr wird neben bisheriger Leitung verlegt Projektsteuerer Christian Schuster vom Wasser- und Abwasser-Zweckverband Saalfeld-Rudolstadt (ZWA) sorgt schließlich für Aufklärung. Es geht um die ZWA-eigene Fernleitung vom Wasserwerk bei Langenschade, die über Unterwellenborn und Goßwitz führend bis nach Leutenberg und Altenbeuthen reicht – und inzwischen einigermaßen betagt ist. Auf der Strecke unter der Straße von Bucha zur Staumauer hatten laut Schuster die Havarien zuletzt stark zugenommen. Deshalb wird die Leitung nun auf einer Länge von rund 300 Metern erneuert. Genauer gesagt, wird ergänzend zur bisherigen eine neue 150-Millimeter-Gussleitung inklusive Leerrohr für Steuerkabel verlegt. Lediglich beim Umbinden auf die Bestandsleitung erfolgt kurzzeitig eine Unterbrechung der Wasserversorgung. In dieser Zeit erhalten die betroffenen Gemeinden ihr Trinkwasser aus den vorhandenen und gut gefüllten Hochbehältern. Mit der Fertigstellung der rund 160.000 Euro teuren Investition wird laut Schuster für den 24. April gerechnet – und damit punktgenau zum Beginn der eigentlichen Sanierung der L 2384 zwischen Hohenwarte und Bucha, deren erster Bauabschnitt auf derselben Strecke und noch ein Stückchen weiter bis zum Abzweig nach Saalthal-Alter in Angriff genommen wird. Auf die Fahrzeuglenker am Stausee kommt noch wegen einer zweiten Baumaßnahme Ungemach zu: Wegen Arbeiten zur Hangsicherung wird auch noch die L 2385 zwischen dem Parkplatz an der Sperrmauer bis zum Abzweig nach Neidenberga ab Montag für drei Wochen dicht gemacht – allerdings nur zwischen 19 Uhr und 5 Uhr. Die wirklich erstaunliche Begründung für die Nachtarbeit: Man wolle Einschränkungen wegen der Leitungsverlegung auf der L 2384 möglichst gering halten. Außerhalb der genannten Arbeitszeiten bleibe die Strecke zwischen Staumauer und Neidenberga in beiden Richtungen befahrbar, versichert das Landesamt für Bau und Verkehr.