Dreharbeiten für „Tierisch tierisch“ im Ilmenauer Tierheim

Tiere aus dem Ilmenauer Tierheim werden nach drei Jahren Pause wieder im Fernsehen vorgestellt. Das Team der Sendung „Tierisch tierisch“ drehte in dieser Woche im Heim sowie auf dem Hundesportplatz im Schortetal. Vier Hunde, zwei Katzen, drei Kaninchen und zwei Mäuse sollen über die Sendung des Mitteldeutschen Rundfunks am 25. März vermittelt werden. Der Moderatorin Uta Bresan – hier mit Kater Nero – stand die elfjährige Maya zur Seite. Die junge Ilmenauerin hilft in ihrer Freizeit im Tierheim. Im Bild rechts ist Kameramann Alexander Huf zu sehen. Tierheimleiterin Susanne Dobschat sieht in der Sendung eine große Chance. So könnten Tiere vorgestellt werden, die es mit der Vermittlung nicht einfach haben.