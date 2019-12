Drehen, Fräsen, Schleifen als Arbeitsalltag in Königsee

Eine langgezogene Fertigungshalle voller großer aneinandergereihter Maschinen ist der Arbeitsplatz von Oliver Nöckel. Der 22-Jährige hat in diesem Jahr ausgelernt und seine Ausbildung mit „sehr gut“ absolviert. 92 von 100 Punkten – so stand es auf seinem Abschlusszeugnis, und das macht ihn zu Thüringens bestem Zerspanungsmechaniker. Von seinem Arbeitgeber, Kennametal in Königsee, wurde er nach Ausbildungsende im Juli unbefristet übernommen.

Als Zerspanungsmechaniker fertigen er und seine Kollegen Schneidwerkzeuge oder Bohraufsätze, die später im Einsatz Späne erzeugen werden. Daher auch der Name. „Wir bearbeiten Teile aus Kunststoff und Metall und fertigen diese an Fräs-, Dreh- oder CNC-Schleifmaschinen“, sagt Oliver Nöckel. Benötigt wird das von ihm Hergestellte in verschiedensten Branchen, wie Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie. Eben bei allen, die bohren, fräsen, zerspanen müssen. Beispielsweise, um einen Kanal in einen Motorblock zu bohren.

Bei seiner Arbeit bedient er Computer, die den Robotern in den Maschinen Anweisungen geben. „Da geht es um tausendstel Millimeter“, betont sein Ausbildungsleiter Heiko Möller. Die Pläne für die vielen verschiedenen Teile, die hier entstehen, kommen überwiegend auf Englisch und müssen von der Fachkraft vorher noch übersetzt werden. Dann laufen die Daten in ein Computer-Programm, und der Zerspanungsmechaniker kann alle Parameter kontrollieren, bevor der Roboter beginnt zu arbeiten.

Am Standort Kennametal in Königsee arbeiten circa 200 Mitarbeiter, darunter derzeit acht Auszubildende, für die Oliver Nöckel als Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung im Betriebsrat auch ein Sprachrohr ist.

Dass er mal einen technischen Beruf machen wird, zeigte sich schon früh. Als Jugendlicher bastelte der junge Mann aus Oberschöb­ling an einem Motorrad oder half bei elektronisch technischen Fragen zu Hause. Direkt nach dem Abitur begann er die Ausbildung im benachbarten Königsee. An den Wochenenden ist er viel unterwegs, vorrangig in den Herbstmonaten, wenn seine Band auf Kirmsen in der Umgebung spielt. Als deren Licht- und Tontechniker beweist er einmal mehr sein technisches Verständnis. „Das ist ein schöner Ausgleich“, sagt der bescheidene Zerspanungsmechaniker über sein Hobby.

In der Firma ist man sehr zufrieden mit Oliver Nöckel. „Ich hatte damit gerechnet, dass er ein Spitzen-Kandidat sein könnte. Er hat immer ein Hauptaugenmerk auf die Ausbildung gelegt. Aus Unternehmenssicht sind wir sehr stolz darauf“, sagt Ausbildungsleiter Heiko Möller. Er nahm ihn zwar als ruhig, aber gleichzeitig sehr konzentriert wahr und sieht darin auch das Mittel zum Erfolg. Das Unternehmen wird ihn unterstützen, wenn er noch seine Meister-Ausbildung dranhängt.

Als Belohnung für die Auszeichnung gab es von der Firma eine kleine Geldprämie. Wofür er das nutzt? Altersvorsorge, sonst sei er wunschlos glücklich, sagt Oliver Nöckel. Dazu gab es noch einen Gutschein für einen fünftägigen Ausflug in einen der anderen Kennametal-Standorte in Deutschland, wo er sich auch nochmal weiterbilden kann.