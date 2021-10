Dröbischaus neues Feuerwehrautos ist ein schicker Gebrauchter

Dröbischau Voraussetzung für den Kauf war die Übernahme der vorhandenen Ausrüstung aus dem Bestandsfahrzeug

Großer Bahnhof dieser Tage vorm Dröbischauer Feuerwehrhaus: Für die dortige Feuerwehr wurde gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug angeschafft und seinen künftigen Standort überführt.

Das Fahrzeug befindee sich in einem sehr guten Zustand und sei kurzfristig einsatzbereit, heißt es in einer Pressemitteilung aus der Stadtverwaltung. Die Ersatzbeschaffung sei notwendig geworden, weil erneut einige kostspielige Reparaturen am bisherigen Auto vom historischen Typ W50 bevorgestanden hätten. Voraussetzung für den Kauf war laut Stadtverwaltung die Übernahme der vorhandenen Ausrüstung aus dem Bestandsfahrzeug W50 in das neue vom Typ MAN. Die Umräumung findee in den nächsten Tagen statt und das Fahrzeug werde dann in Dienst gestellt. "Wir wünschen allzeit gute Fahrt!", so Pressesprecherin Anne Baum.