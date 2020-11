Drognitz will Jugendherberge leer bekommen

Sabine Kraft-Zörcher, auf Kommunalrecht spezialisierte Rechtsanwältin aus Jena, steht nun schon seit einigen Jahrzehnten im Beruf, doch ein Fall wie dieser ist ihr noch nie begegnet: die faktische Hausbesetzung einer Jugendherberge. Die zeichnet sich im Drognitzer Ortsteil Neidenberga ab, wo die Herberge namens „Schloss Niedenburg“ zwar längst von der Gemeinde verkauft und die Betreibung durch den Thüringer Verband zum Jahresende gekündigt ist, die Herbergseltern sowie weitere dort Wohnende indes nicht weichen wollen.

Der Gemeinderat hatte nun am Mittwochabend darüber zu befinden, wie man in der Angelegenheit vorankommen will – weiterhin eine Einigung mit den Herbergseltern sowie dem Förderverein zu suchen oder aber ein Gericht entscheiden zu lassen.

Rechtsanwältin: Herbergsnutzung läuft zum Jahresende aus

Wie Bürgermeister Henry Drogatz (SPD) in der Sitzung erinnerte, habe man immerhin seit Oktober vorigen Jahres und damit weit vor dem eigentlichen Verkauf das Gespräch mit den Herbergseltern Sindy Hoffmann und Mike König gesucht, ihnen über ein halbes Jahr lang eine andere Wohnung in der Gemeinde freigehalten, sogar 2000 Euro als Entschädigung für den Umzug angeboten. Nichts davon habe gefruchtet, im Gegenteil hätten die Herbergseltern eine unlautere Bevorzugung anderer Kaufbewerber unterstellt und inzwischen bereits drei von einem Gericht angesetzte Besichtigungstermine für Gemeinde und Käufer ohne Zutrittsmöglichkeit verstreichen lassen. Inzwischen sei auch vom Jugendherbergswerk ein Zwangsgeld wegen der ignorierten Besichtigungstermine beantragt, informierte Kraft-Zörcher.

Die die Angelegenheit insgesamt als eine „sehr verzwickte Geschichte“ beurteilt, die möglicherweise auch vor Gericht nicht ganz einfach zu klären sei. Demnach hat die Gemeinde 1996 die Jugendherberge vertraglich an den Landesverband Thüringen des Deutschen Jugendherbergswerks verpachtet. Der Vertrag laufe bis Ende 2023; eine weitere Verlängerung bis 2030, mit der die Herbergseltern argumentieren, sei zwar von der Gemeinde vor Jahren einmal erwogen, jedoch nie fixiert worden, so Kraft-Zörcher. Da im Pachtvertrag von vornherein festgelegt war, dass nach einem Verkauf die Nutzung als Jugendherberge ende, sei dies auch vom Landesverband mit der Kündigung zum 31. Dezember dieses Jahres so bestätigt worden. Der Verband wolle lediglich noch einige von ihm ins Objekt gelenkte Fördermittel anteilig erstattet bekommen, jedoch sei das ein eher geringer Betrag.

„Mit dem Jahresende läuft die Nutzung als Jugendherberge aus“, erklärt die Rechtsanwältin. Dass der Förderverein als Betreiber der Kündigung des Betreibervertrages durch den Landesverband widerspreche, ändere daran gar nichts. Die Herbergseltern wie auch die weiteren Insassen würden im „Schloss Niedenburg“ wohnen, obwohl es weder mit der Gemeinde noch mit dem Landesverband als Pächter eine Vereinbarung zur Untervermietung von Teilen der Jugendherberge als Wohnraum gebe. Laut Handelsregister sei auch der Förderverein ausschließlich zum Betreiben der Jugendherberge gegründet worden – und nicht etwa zur Wohnungsvermietung. Damit bewege man sich also nicht im Mietrecht, das eine Räumungsklage ermöglichen würde, sondern könne stattdessen auf Herausgabe von „Schloss Niedenburg“ als Gegenstand des gekündigten Pachtvertrages klagen – inklusive der zu Wohnzwecken genutzten Räume.

Verkauf unter Verkehrswert für Gemeinde unmöglich

„Wir wollen niemanden auf die Straße setzen und wir würden auch gern ohne Gerichtsverfahren auskommen“, betonte Bürgermeister Drogatz vor den Gemeinderäten. Daher habe man Förderverein und Herbergseltern zunächst auch nur aufgefordert, bis zum 15. November zu bestätigen, die Wohnräume bis zum Jahresende zu räumen. Bisher gebe es jedoch auch darauf keine Reaktion, so Drogatz. Er sorge sich nun, dass die neuen Erwerber angesichts der Situation möglicherweise vom Kaufvertrag wieder zurücktreten könnten, da sie sich in ihren Nutzungsvorstellungen blockiert sehen könnten. Das ganze Ausschreibungs- und Vergabeverfahren zu wiederholen, zumal bei mutmaßlich weniger Investorenlust in Corona-Zeiten, das könne sich die Gemeinde nicht leisten, so der Bürgermeister, dem Kraft-Zörcher noch einmal attestierte, bei Ausschreibung und Vergabe „absolut korrekt“ gehandelt zu haben: Mit der gutachterlichen Feststellung des Verkehrswertes sei die Gemeinde verpflichtet gewesen, „Schloss Niedenburg“ auch tatsächlich zu mindestens diesem Preis zu veräußern. Für eine Vergabe an den Förderverein, dessen Gebot von 58.000 Euro weit unter dem Wertgutachten lag, sei damit „keinerlei Spielraum“ gewesen. Inzwischen habe auch die Kommunalaufsicht den korrekten Verlauf von Exposé-Gestaltung, Ausschreibung und Zuschlag bestätigt. Die Gemeinde hatte das Objekt mit 550 Quadratmetern Wohnfläche und gut 16.000 Quadratmetern Grundstück im Internet für eine halbe Million Euro angeboten.

Mit einigen Zwischenfragen und eher zustimmender Diskussion nahm der Gemeinderat die Erläuterungen zur Kenntnis und beschloss schließlich einstimmig die Einleitung der Klage, falls Förderverein und Herbergseltern auch nach dem 15. November bei ihrer bisherigen Haltung bleiben. Eine wirklich schnelle Lösung aber dürfte der Klageweg nicht sein: Zum einen lähmt Corona auch die Justiz, zum anderen dürfte die komplizierte Vertrags- und Rechtsmaterie auch für erfahrene Richter eine echte Herausforderung werden, wie Kraft-Zörcher einschätzt.