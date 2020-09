Mitglieder des Uhlstädter Flößervereins fügten im Drognitzer Dorfteich ihre Wassergefährte zusammen und erinnerten so anschaulich an die einstige Bedeutung des Dorfes für die Saale-Flößerei.

Bürgermeister aus der ganzen Stausee-Region, Landrat und Landtagsabgeordnete: Am vergangenen Sonntagnachmittag gab sich die Kommunalpolitik von Saalfeld-Rudolstadt quasi ein Stelldichein in Drognitz. Und das blieb doch nur ein Puzzlestein in einem großen Spektakel aus Tradition und Musik, Einkaufs-, Feier- und Mitmach-Erlebnis.