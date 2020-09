Saalfeld. Zweckverband will nun auch Altenbeuthen und Neuenbeuthen per Pumpleitung anschließen.

Was in Lausnitz bereits passiert, in Reitzengeschwenda und Birkigt gerade gebaut wird, soll demnächst auch in Altenbeuthen und Neuenbeuthen realisiert werden – die Entsorgung des Abwassers nicht mehr vor Ort, sondern per Pumpwerk und langer Leitung in einer zentralen Kläranlage.