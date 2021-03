Egelsdorfer Malerin verkauft Bilder auf digitalem Weg

Die Pandemie zwingt dazu, neue Wege zu wegen. An diese Qualität der Fortbewegung ist die Egelsdorfer Malerin und Galeristin Yvonne Neubeck-Aslan schon ihr Leben lang gewöhnt. Weil man sie nicht in Egelsdorf (Königsee) besuchen kann, um ihre Bilder anzusehen, werden ausgewählte Werke jetzt digital präsentiert und zwar in der Züricher Artbox Galerie.

"Trotz aller Umstände und verlängertem Lockdown muss es weitergehen", sagt die Künstlerin. Die Artbox Galerie zeigt nun fünf Arbeiten von ihr noch bis April 2021. Diese Galerie habe den Zugang zur Kunst auf digitale Weise weit nach vorn gebracht, wirbt die Malerin. In ihr arbeite ein Team mit vielversprechenden Ambitionen auf dem Weg der Kunstpräsentation im Netz und vor Ort.

Außerdem werden die Bilder in einer ersten weltweiten Ausstellungsbreite auch auf einem zusätzlichen Kunstportal gezeigt und sind Betrachtern als auch Kunstinteressierten in jedem Land über ein halbes Jahr zugänglich. Wer sich für die Bilder besonders interessiert, erreicht die Artbox Galerie über: office@artboxprojectworld.com

Weitere Infos zu den Arbeiten und ein Portfolio gibt es unter

http://www.theartboxgallery.com/