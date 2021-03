Ein Februar mit viel Staub in der Luft

Wenn man zuerst liest „Monatsmitteltemperatur minus 1,3°C, Abweichung plus 1,7°C gegenüber dem Klimamittel, Platz 31 in dem Ranking seit 1940 …“ denkt man – ok, wieder einmal ein zu warmer Wintermonat, nichts Neues, da gab es schon ganz andere Geschichten. Allerdings - der vergangene Februar hatte es in sich, ein außergewöhnlicher Monat welchen noch viele in Erinnerung behalten werden. Die schon anfangs des Monats sich herausgebildete Luftmassengrenze mit dem nachfolgenden massiven Kaltlufteinbruch direkt über Mitteleuropa beeinflusste Deutschland mehr oder weniger die gesamte erste Dekade, logischerweise mit örtlich extremen Unterschieden. Meteorologisch gesehen erinnerte einiges an den Winter 1978/79, und von vielen Meteorologen hörte man die einhellige Meinung, solch eine Wetterlage erlebe man nur einmal in seinem Berufsleben.

Die Prognosen hatten schon beizeiten einen sehr guten Trend, ich habe es natürlich mit großem Interesse verfolgt, wie sich die Lage immer klarer herauskristallisierte und eingeschätzt wurde, vor allem die Verlegung des massiven Schneefalls vom Norden eher in die Mitte des Landes. Prognosen und Warnungen haben gepasst, nun musste man nur noch mit der Realität umgehen. Anfangs lagen wir auf der warmen Seite der Luftmassengrenze und am 3. Februar bezog Tief Siegbert, vom Ärmelkanal kommend und nach Osten ziehend, die Luftmassengrenze in seine Zirkulation mit ein. Die Folge – erhebliche Niederschlagsmengen als Regen, in Neuhaus 40 Liter pro Quadratmeter, nach unseren Radardaten in Richtung Südwesten sogar bis zu 60-70 Liter innerhalb 24 Stunden. Das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer, was aber noch hinzukam – es lag hier oben eine Schneedecke von 50 bis 60 Zentimeter, mit dementsprechendem Wassergehalt. Bei Temperaturen um die 5°C, dem starken Regen und Böen der Windstärke 8 schrumpfte die Schneedecke hier von 51 auf 32 Zentimeter. Und das ging natürlich ebenfalls noch alles den Bach herunter wie man so schön sagt, man kann da noch einmal von 40 Liter pro Quadratmeter ausgehen. Mit entsprechenden Auswirkungen an den Bächen und Flüssen in den tieferen Lagen. Die ganze Wetterlage zu beschreiben würde hier den Rahmen sprengen, sie war einfach zu markant, deswegen nur eine kurze Chronik für unsere Region: Am 6. Februar verschärfte sich die Luftmassengrenze immer weiter, von Norden her arktische Polarluft, von Süden subtropische Meeresluft – krasser geht es eigentlich nicht. Das Date dieser beiden Luftmassen fand auch genau über Thüringen statt, die feuchtwarme Tropenluft glitt auf die kalte, schwere Arktikluft auf und entsprechend bildete sich Niederschlag in jeglicher Form: Von Süd nach Nord ging der Regen in gefrierenden Regen, Eiskörner, Schneeregen und dann reinen Schneefall über, es war alles dabei. Temperaturrückgang von plus 2 auf minus 5°C, bis zum Sonntagmorgen 10 Zentimeter Neuschnee – und beim Blick aus dem Fenster dachte ich im ersten Moment ich müsste mal zum Augenarzt. Eine merkwürdige Lichtstimmung, alles so sandfarben-pastellig da draußen …

Rekorde purzelten auf vielen Skalen

Aber die erste Spur im Schnee zeigte es sofort und es war ja auch einen Tag zuvor in den Satellitenaufnahmen zu sehen – eine recht dicke Schicht Saharastaub war mit dem letzten Schnee herabgerieselt und erinnerte mich an eine Landschaft mit Wanderdünen an der polnischen Ostsee bei Nebel, die gleiche Lichtstimmung. Von der Saharadeko war aber schon am nächsten Morgen kaum noch etwas zu sehen. In der Nacht zum Sonntag brachten zwei sich verwellende Warmfronten des Tiefs Tristan noch einmal erhebliche Neuschneemengen, hier in Neuhaus knapp 20 Zentimeter, die Schneedecke nun wieder bei einer Höhe von 58 Zentimetern. Was aber nun Seltenheitswert hat – im Thüringer Becken kamen die größten Niederschlagsmengen zusammen, teilweise über 30 Zentimeter Neuschnee und örtlich unterschied sich die Gesamtschneehöhe kaum noch von der im Thüringer Wald. Die Bilder von meinen Stormchasing-KollegInnen aus Weimar, Erfurt und Jena waren mehr als beeindruckend. Und dann kam die arktische Kaltluft immer weiter nach Süden voran, bis zum 11.Februar war ganz Deutschland damit überflutet. Neuschnee, arktische Kaltluft und teilweise sternenklarer Himmel – es war klar mit den Temperaturen ging es in den Keller. Viele neue Negativrekorde waren zu verzeichnen, ein Bild von einem Autothermometer bekamen wir von einer Frau auf der Strecke zwischen Mühlhausen und Bad Langensalza, minus 29,5°C auf der Anzeige. Natürlich entsprechen die Messbedingungen nicht den Messbedingungen mit 2 Meter über dem Erdboden, aber die absolut tiefsten Temperaturen dürften in diesem Bereich gelegen haben. Hier auf dem Bornhügel am 10.Februar mit minus 18,4°C der Tiefstwert, nichts rekordverdächtiges. Auch in Steinach in unserem Garten am Vogelsberg das exakt gleiche Minimum, für eine stärkere Auskühlung war es einfach etwas zu windig. Dann beruhigte sich aber die Wetterlage und es setzte sich mehr und mehr Hochdruckeinfluss durch. Noch einige sehr kalte Nächte, am Morgen des 15.Februar sank die Temperatur direkt auf der Schneedecke auf minus 29,4°C, in 2 Meter Höhe waren es „nur“ minus 11,6°C. Krasser Temperaturunterschied auf 1,50 m Höhe, wir müssen ja noch die 50 Zentimeter Schneehöhe abziehen. Bis zum 15. Februar eine Abweichung bei der Mitteltemperatur von mehr als minus 3°C, aber es wurde eben nichts mit einem in der Summe zu kalten Wintermonat. Kurz und gut, ein Hoch namens Ilonka positionierte sich vom 20. bis 26. Februar über Südosteuropa und transportierte auf ihrer Westflanke erneut subtropische Luftmassen nach Deutschland. Viel Sonnenschein, erneut viel Staub (an manchen Tagen brauchte die Sonne trotz wolkenlosem Himmel nach ihrem Aufgang sehr lange um überhaupt Schatten zu werfen), und sehr, sehr warme Luft. Für einen neuen Februarrekord beim Maximum hat es hier oben nicht gereicht, da stehen die 15,0°C aus dem Jahre 1960 weiterhin. Vom 20. bis 25. Februar allerdings sechs neue Tagesrekorde in Folge, höchstes Maximum am 25. mit 14,0°C. Im Tagesmittel wärmster Tag jedoch und neuer Rekordhalter in der Geschichte mit 10,2°C der 23. Februar, zweiter Rekord an diesem Tag das Minimum von nur 8,0°C. So eine warme Februarnacht wurde hier oben noch nie verzeichnet, die bisherige Höchsttemperatur lag bei 5,6°C, ein schon bemerkenswerter Unterschied.



Aber einen haben wir noch, und zwar den stärksten Temperaturanstieg innerhalb von drei Stunden seit mindestens 1987: Am Vormittag des 22. Februar stieg die Temperatur innerhalb von drei Stunden von 0,7°C auf 11,8°C, eine Differenz von 11,1°C, der alte Höchstwert lag bei einer Differenz von 9,1°C. In diesen Tagen bekam die Schneedecke ihre ersten größeren Lücken, zum Monatsende die mittlere Höhe dann schon leicht unter 30 Zentimeter. Es war aber endlich wieder mal eine zufriedenstellende Saison für die Langläufer, man musste die Tage einfach nutzen. Und in den Lücken in der Schneedecke zeigten sich am 25. Februar nun auch schon die ersten Schneeglöckchen – ein Abklang auf den Winter? Der Februar vom Sonnenschein und beim Niederschlag her deutlich im Plus gegenüber den klimatologischen Mittelwerten. 94 Liter pro Quadratmeter Niederschlag bedeuten ein Plus von 23 Prozent, allein in der ersten Dekade kamen im Zusammenhang mit der Luftmassengrenze davon 90 Prozent vom Himmel. Eine Sonnenscheindauer von immerhin 97 Stunden, ein Plus von knapp 30 Prozent.

Die restlichen Klimawerte, in Klammern die langjährigen Mittel:

Eistage 11 (13), Frosttage 20 (24), relative Feuchte 86 % (90), Bedeckungsgrad 75 % (78), Tage mit Nebel 20 (21), Tage mit Windstärke sechs 10 (16), mit Windstärke acht 1 (5).



Kleiner Ausblick auf den März: Er scheint nicht langweilig zu werden, nach einem erneuten leicht winterlichen Intermezzo mit anschließendem Hochdruckeinfluss scheint sich nach längerer Zeit wieder einmal eine lebhafte zyklonale Westlage einstellen zu wollen.