Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Tourismus

Rottenbach. “Wenn es mehr Touristen gäbe, hätten wir ein Problem: Wir könnten sie gar nicht beherbergen!” Das ist einer von den Sätzen, mit denen Königsee-Rottenbachs erster und einziger Bürgermeister Volker Stein schon früher für Aufsehen sorgte. Seit er sein Amt fast zeitgleich mit der Namensänderung in Königsee an Nachfolger Marco Waschkowski übergeben hat, war in diesem Erbe auch ein Bekenntnis zum Tourismus in der Region. Und das nicht nur als gesprochenes Wort, sondern in Form des Barigauer Turms, der gerade ein Sanierung seiner Gasträume erfährt.

Einen Gastwirt zu suchen, der oben auf 666 Metern Höhe Erfolg hat, dieser Aufgabe stellt sich der neue Bürgermeister routiniert. Doch dort ist auch eine Touristinformation geplant. Gute Gelegenheit für ein Gespräch im Hause Stein. Seit Volker Stein sein Amt übergeben hat, kann er sich endlich wieder um das kümmern, was Zeit seiner Funktion zu kurz kam. Und so ist er bis auf weiteres mithelfender Gatte bei seiner Frau Carola. Sie, die mit ihrem Mann eigentlich gegenüber im Dreiseithof wohnt, hat 2004 eine Idee für ein Gästehaus umgesetzt, die eigentlich in der Scheune gegenüber stattfinden sollte. Als die Steins noch am Planen für die Inneneinrichtung waren, blickten sie von oben auf die Häuser nebenan und wurden sich bald mit den Besitzern einig. Der Rest ist Geschichte und heute ist das Unternehmen nicht nur erfolgreich, sondern auch bekannt, denn die Idee, ein altes Rohrbett an der Fassade zu befestigen, kreierte eine gut erinnerliche Landmarke.

Mehr Touristen müssen auch irgendwo gut übernachten können

Nun sitzen die Steins mit dem neuen Bürgermeister im Frühstücksraum der Pension und denken über den Tourismus nach. Und Volker Stein sagt den zweiten Satz: “Unsere Gäste sind nicht in erster Linie Touristen, dazu ist das Rinnetal viel zu wenig als Ziel bekannt. Wir haben Geschäftsreisende, Monteure, vor allem aber Familien- und andere Gemeinschaftstreffen. Sie kommen nach Rottenbach eines unzerstörbaren Vorteils wegen: der geografischen Lage mitten in Deutschland. “Aber wenn sie da waren, kommen sie im nächsten Jahr wieder”, kann Carola Stein ihrer Reservierungsliste entnehmen. Weil sie sich bei uns willkommen gefühlt haben. Und auch, weil sie fast beiläufig entdecken, dass sie “aus Versehen” in einer der schönsten Gegenden Deutschlands zu Gast sind.

Dort wäre ein guter Ansatz für Tourismus als Standbein, findet Bürgermeister Marco Waschkowski. Doch die Steins warnen: Von April bis Oktober sind sie mehr oder weniger ausgebucht. Natürlich, sie würden Anfragen gern weitervermitteln, doch da ist nicht recht jemand, den man fragen könnte. Beutegemeinschaft - das Wort kommt Marco Waschkowski in letzter Zeit häufiger in den Sinn, seit er mit den hiesigen Unternehmern Steffen Berghof und Frank Seiferth das Netzwerk für Digitalisierung aus der Taufe hob. Und was Klein- und Mittelständlern recht ist, nämlich sich nach außen hin nicht als Konkurrenten sondern auch Koalitionäre zu betrachten, könnte doch den Leistungsanbietern nur billig sein. Gaststätten gibt es nämlich einige und so ist es kein Nachteil, dass es bei Steins außer Selbstversorgungsmöglichkeiten nur Frühstück gibt.

Und da ist ja noch gleich nebenan das Schwarzatal, das mit seinen touristischen Leuchttürmen Bergbahn, Zeughaus, Fröbelhaus- und turm seit Jahr und Tag Angebote macht, die man mit Übernachtungsmöglichkeiten gut verbinden könnte.

Massive Übernachtungseinbrüche in Oberweißbach

Denn dort brechen die Möglichkeiten weg. Gerade erst hat Matthias Gropp vom Tourist-Servicecenter die ersten Monatszahlen der Schwarzatal-Gästecard-Mitgliedsorte vorliegen. Mit sehr gemischten Ergebnissen: Während Cursdorf im Februar 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von gut 6 Prozent verzeichnet, muss Oberweißbach ein Minus von 22 Prozent hinnehmen, letzteres vor allem verursacht, durch den Wegfall eines Hotel.

Bleibt als die Gretchenfrage: Wie intensiv wollen beide Täler beim Tourismus in Zukunft zusammenarbeiten? Marco Waschkowski will diese Frage auf der Agenda behalten..