Ein Kleinbus für die Anna-Luisen-Schule

Anna-Luisen-Schule in Bad Blankenburg.

Große Freude herrschte dieser Tage in der Fürstin-Anna-Luisen-Schule Bad Blankenburg: Die Stiftung Wohnhilfe ist der Bitte nach Unterstützung gefolgt und hat für die Schule einen Kleinbus im Wert von fast 35.000 Euro finanziert. Am Mittwoch voriger Woche wurde der Nissan vom Autohaus Pfister in Saalfeld auf das Schulgelände gebracht. Damit kann das mittlerweile 15 Jahre alte Fahrzeug ersetzt werden und die Förderschule bleibt mobil.