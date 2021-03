Die Photovoltaik-Freiflächenanlage am Darrweg in Nordhausen (Thüringen) im Sommer 2020.

Oberhain Elektrofirmeninhaber Mario Lichtenheldt möchte am Ortsrand Sonnenstrom erzeugen

Ein schmales Feld mit Solarmodulen am Rand von Oberhain

Oberhain. Das kleine Dorf auf dem Höhenzug zwischen dem Rinnetal im Norden und dem Schwarzatal südlich davon, das seit Anfang 2019 zu Königsee gehört, könnte in naher Zukunft einen deutlichen Schritt nach vorn machen, was das Verhältnis zwischen lokal hier erzeugter und verbrauchter Elektro-Energie angeht. Am westlichen Ortsausgang plant Mario Lichtenheldt, Inhaber einer Elektroinstallationsfirma, auf heimischem Acker den Aufbau einer Fläche von Photovoltaik-Modulen.