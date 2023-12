Jens Voigt hofft auf das Bröckeln falscher Klischees von Langzeitarbeitslosen

Am Ende jeden Monats kommt der Arbeitsmarktbericht, eine mehr oder minder nüchterne Aufreihung sehr zahlenlastiger Sätze, so ähnlich wie der Blick zurück aufs Wetter. Und auch die Kundschaft des Jobcenters ist nun einmal so, wie sie ist. Dem gern gemalten Bild vom faulen Bürgergeldempfänger hält Jobcenter-Chef Kremlitschka die Fakten entgegen: Mehrheiten haben hohe Hürden durch Krankheiten, Sucht, Sprache oder soziale Integration. Nur etwa zehn Prozent der rund 1000 Erwerbslosen im sogenannten Rechtskreis SGB III sind mehr oder weniger direkt vermittelbar – eine bittere Wahrheit.

Zur Realität gehört aber auch, dass Arbeitslosigkeit eben nicht nur verwaltet wird. Rund eine halbe Million Euro gibt das hiesige Jobcenter pro Jahr für Arbeitgeberzuschüsse und Weiterbildung aus, mit etwa 350.000 Euro jährlich werden benachteiligte Jugendliche gefördert. Der Erfolg kann nur indirekt gemessen werden, doch immerhin deuten steigende Zahlen von Integrationen in den Arbeitsmarkt auf ihn hin. Nun aber lässt der Freistaat Thüringen sein Landesprogramm zur Reintegration von Langzeitarbeitslosen auslaufen, mit einer formellen Begründung, die kein anderes Bundesland teilt. Damit werden allein in Saalfeld-Rudolstadt etwa 120 Teilnehmer im Regen stehen gelassen – und womöglich einige Integrationsberater der freien Träger selbst arbeitslos. So ein Geschenk zum Fest braucht niemand.