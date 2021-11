Rudolstadt. „Die Theatermaus“ ist das 36. Miniaturbuch der Rudolstädterin Anna-Maria Oeser

Jedes Buch ist handgefertigt und in sich ein kleines Kunstwerk aus eigener Produktion. Anna-Maria Oeser hat sich bereits über die regionalen Grenzen hinaus einen Namen mit ihren Minibüchern gemacht und nun kam ein ganz neues Exemplar heraus: „Die Theatermaus“ findet jetzt ihre Geschichte in den Minibüchern der kreativen Rudolstädterin.

Entstanden ist die Geschichte samt Illustration und Einband in der Coronazeit, wie Anna-Maria Oeser erzählt. „Ich habe jahrelang schon an verschiedenen Theatern gearbeitet und deshalb war es klar, dass auch irgendwann einmal ein Theaterbuch kommt.“ Für sie ist es auch eine „kleine Liebeserklärung an das Theater“, wie sie erklärt.

Gleichsam ist es ein Querschnitt durch die vielen verschiedenen Bereiche, die solch eine Einrichtung zu bieten hat. „Angefangen von der Regie über die Technik, Souffleusen, Schauspieler, Hausmeister, Pförtner,

"Die Theatermaus" von Anna-Maria Oeser. Foto: Anna-Maria Oeser

Kostüm- und Bühnenbildner bis hin zu den Tischlern sind die Facetten des Theaters unter einem Dach gebündelt.“ All das sollte beim anfänglichen Gedanke mit einfließen – eine Maus, die durch die Bereiche streift. „Ich wollte aber dennoch, dass es eine Geschichte bleibt, die lyrisch und poetisch ist.“ Und so kann sich der Leser nun auf eine lustige Geschichte freuen, bei der der „Lichterschein ein Augenschmaus“ und schließlich auch ein Klang zu hören ist, der in der Theaterwelt wohl das schönste Geräusch ist. Und welche Rolle eine Lockenpracht spielt, kann der Leser auch schnell entdecken - sowohl im Text als auch auf den Bildern, wobei beides aus der Feder von Anna-Maria Oeser stammt. Lediglich den Druck gibt sie aus der Hand. In mühevoller Kleinarbeit und vor allem mit Geduld und Erfahrungen bastelt sie die Bücher selbst zusammen.

Eingeflochten sind viele Feinheiten, die sie mit dem Theater verbindet und als Souffleuse erlebte. Viele Beobachtungen fließen gestalterisch ein, aber auch die Zeilen rollen bildhafte Vorstellungen auf. So ist der Einband des Buches so rot wie Theatervorhänge und auch der ein oder andere „Insider“ der Theatercrew hat Platz gefunden.

Gerade ein so vielseitiger Ort wie das Theater bietet jede Menge Inspiration für die künstlerisch begabte Rudolstädterin. Da wundert es auch nicht, dass sie schon über einen zweiten Band nachdenkt. „Den Titel gibt es zumindest schon“, verrät sie. „Man kann so vieles machen, es ist praktisch uferlos.“

„Die Theatermaus“ umfasst insgesamt 14 Doppelseiten, ist farbig illustriert und das inzwischen 36. Miniaturbuch, das Anna-Maria Oeser erstellte. Erwerben kann man es bei ihr persönlich. Gerade auch in den Sommermonaten war sie auf verschiedenen Märkten in der Region anzutreffen. – Gut für die Stammkunden, die sich auf jedes neue Exemplar freuen. Und dazu zählen nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene. Die Miniaturbücher aus Rudolstadt haben zahlreiche Fans.

„Das neue Buch ,Die Theatermaus’ soll Kinder wie auch Erwachsene neugierig auf das Theater machen.“ Wer so genau hinsieht wie Anna-Maria Oeser wird vieles entdecken.



