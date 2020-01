Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einladung des Edelfans: Eine besondere Leidenschaft für den FC Einheit Rudolstadt

Dieter Kemptner ist das, was man getrost als Edelfan des FC Einheit Rudolstadt bezeichnen kann. Fürwahr: Seine Liebe zum Fußball-Oberligisten geht weit – so weit, dass auch die Weihnachtsfeiertage traditionell im Zeichen der Einheit stehen. Jahr für Jahr. Auch vor kurzem, wie Kemptner jetzt verriet.

Denn er lud das Team, ja, das gesamte, zum Weihnachtsessen ein.

Nicht zum ersten Mal verköstigte der ehemalige Maler, der in der damaligen Produktionsgenossenschaft des Handwerks Rudolstadt (PGH) „V. Parteitag“ 1958 sein Handwerk erlernte, die Spieler der Ersten. Mindestens einmal im Jahr erhalten sie eine Einladung in den Garten, wo natürlich gegrillt und der Pool genutzt wird und es schon mal bis gegen ein Uhr in der Früh geht. Oft kommt er zu den Heim- oder Auswärtsspielen mit Erträgen aus seinem Garten am Mörlaer Berg. Vor dem Essen durften sich die Oberligakicker übrigens auf dem „Basar“ bedienen. Denn Dieter hatte für sie Trikots von bekannten Spielern ausgebreitet und jeder konnte sich eins auswählen. Schließlich war Weihnachten.

Fußball gespielt hat der Volkstedter, der jetzt im Januar 79 Jahre alt wird, sowohl bei der Einheit als auch bei Motor Sonneberg und noch bis 50 bei den Alten Herren in Berlin. Zudem hat er bei Dynamo Rudolstadt auch Leichtathletik betrieben und sehr passable Ergebnisse und Zeiten vor allem auf den Mittelstrecken erreicht. Gearbeitet hat er in Sonneberg und später auch in Berlin, wo er mit seiner Brigade 1974 am Bau des Palastes der Republik beteiligt war.

Dieter Kemptner ist Edelfan des FC Einheit Rudolstadt. Foto: Hartmut Gerlach

Dieter Kemptner, der keinen Alkohol trinkt und auch nicht raucht, frönt jedoch nicht nur dem Fußball. Er liebt Briefmarken und Münzen, ist Numisbriefmarkensammler – das sind Briefe mit Münzen und Briefmarken – und aktives Mitglied im Kulturbund. Sowohl in der Begegnungsstätte als auch in der Sommerschule organisiert er die Börsen dafür mit. Seine Sammlungen sind so umfangreich, dass er jetzt vor allem Münzen verkauft. Etwas kurios, er besitzt sogar zwei Wohnungen, um alle seine Schätze fachgerecht zu verstauen.

Seine Ehefrau, mit der er seit 56 Jahren glücklich verheiratet ist, hat sich längst an die „Macken“ ihres Gatten gewöhnt. Und auch die beiden Töchter sowie die drei Enkel und drei Urenkel wissen, wofür sich der Vater, Opa und Uropa interessiert. Was aber kommt für ihn an erster Stelle? Dieter Kemptner bleibt bei seiner Antwort ganz allgemein: „Ich bin ganz einfach stolz auf meine Jungs!“ Und eines sei ganz sicher: auch vor dem nächsten Weihnachtsfest wird’s wieder einen gemeinsamen Schmaus geben. Edelfan Dieter wird dafür Sorge tragen.