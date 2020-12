Einsatz in Gemeinschaftsunterkunft in Rudolstadt: Zwei verletzte Polizisten

Am Mittwochabend rückten Beamte der Landespolizeiinspektion Saalfeld in die Gemeinschaftsunterkunft nach Rudolstadt in die Jenaische Straße aus.

Mehrere Mitarbeiter des Wachschutzes hatten polizeiliche Unterstützung ersucht, nachdem ein 23-jähriger Bewohner auf einer Treppe sitzend herumgeschrien und mehrere andere Bewohner sowie das Wachpersonal mit dem Tode bedroht hatte.

Als die Beamten auf den äußerst aggressiven Mann trafen ging er in bedrohlicher Art und Weise auf die Kollegen zu, sodass er unter Einsatz einfacher, körperlicher Gewalt zu Boden gebracht wurde. Während der Fesselung des Mannes wurden eine Polizeibeamtin an der Hand sowie ihr Kollege in Form einer Rippenprellung verletzt, sodass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste.

Der Beschuldigte selbst wurde nach Beendigung der polizeilichen Einsatzmaßnahmen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

