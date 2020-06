Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einst legte Feuer fast ganze Dörfer nieder

Wäre nicht die Pandemie mit ihren Einschränkungen, würde die Freiwillige Feuerwehr von Oberweißbach an diesem Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Nun wird die Jubiläumsfeier um ein Jahr verschoben.

Mit einem Diavortrag mit Rückblick über 150 Jahre Feuerwehr Oberweißbach und einer 80er/90er-Jahre-Party sollte der Auftakt über die Bühne gehen. Für Samstag waren Grillabend, Vorführungen der Feuerwehr, eine Party mit der Band „Stadlrogga“ aus Markneukirchen und Wasserspiele der Feuerwehr Aue am Berg mit Feuerwerk geplant. Am Sonntag sollten Umzüge der Feuerwehr auch mit historischen Fahrzeugen, Musik, Technikschau und Kinderprogramm sowie Vorführungen der DRK-Rettungshundestaffel folgen. Zunächst aber bleibt nur der Rückblick.

Neues Gerätehaus wurde 1948 geschaffen

Überliefert ist, dass in der Fröbelstadt mit dem 15. Juli 1870 eine Feuerwehrordnung in Kraft trat, die den Aufbau einer Pflichtfeuerwehr forderte, der alle Männer vom 17. bis 50. Lebensjahr angehörten. Mit der Anschaffung von Technik zeigte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass große Brände nicht mehr so in Erscheinung traten. Brände aus den Jahren 1722 bis 1895 sind Beispiele für die Notwendigkeit einer Feuerwehr. So brannte 1722 die Knaben- und Mädchenschule samt Organistenwohnung, 1733 blieben in Cursdorf nur vier Häuser nach einem Großfeuer übrig. Am 18. Mai 1761 vernichtete das Feuer in Deesbach 64 Wohnhäuser, 1772 am 16. Mai wurden zwei Scheunen Opfer der Flammen in Mittelweißbach, am 13. März 1776 wiederum sechs Wohnhäuser, 1791 zwei Häuser im oberen Ort, am 30. Juli 1800 in Oberweißbach sechs Häuser und einige Scheunen. Der Blitz schlug am 5. Juli 1834 im „Karlshaus“ auf der Burg ein, wo der Dachstuhl niederbrannte und zwei Personen verletzt wurden. Acht Häuser mit vier Scheunen brannten in Mittelweißbach am 14. Dezember 1849 nieder, sechs Häuser und drei Scheunen am 30. September 1850. Eine Feuersbrunst in Oberweißbach mit einem Schaden von 14.000 Gulden weist der Sonntag, 24. Mai 1857 in der Geschichte der Feuerwehr aus. Hier legte das Feuer 26 Wohnhäuser und 20 Scheunen in Schutt und Asche. Trockenheit und Wind begünstigte damals das Geschehen.

Die Brandgefährdung wurde im Laufe der Zeit durch die Obrigkeiten erkannt. Die Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt legten mehrere Erlasse zur Brandverhütung fest. Das „Gesetzt über das Feuerlöschwesen“ trat am 30. Mai 1883 in Kraft, worauf zahlreiche Feuerwehren gebildet wurden. Schon im Jahre 1847 bestand eine Löschmannschaft, die 100 Mann stark war und vier Feuerläufer hatte. Die Gründung einer freiwilligen Feuerwehr in Oberweißbach erfolgte erst im Mai 1925, nachdem im Ersten Weltkrieg und danach bis 1922 die Feuerwehren einen Tiefpunkt erreichten. Wenn auch die Pflichtfeuerwehr in den Jahren 1925 bis 1930 nicht einmal ausrückte, so waren es für die freiwillige Feuerwehr insgesamt 25 Einsätze zu Bränden. 1925 zählte die Feuerwehr 30 Mitglieder, 1932 waren es 53 Kameraden. Nach dem Zweiten Weltkrieg soll die Zahl unter 30 gelegen haben.

Einsatz beim Hochwasser 1994 endet tragisch

Nach dem Krieg ging es ab 1948 mit dem Beschluss und dem Bau eines neuen Gerätehauses sowie dem ersten Löschfahrzeug, einem Mercedes LF 8, aufwärts. Das wurde 1958 durch ein neues Löschfahrzeug LF - TS 8 vom Typ Garant K30 ersetzt. In Eigenleistung entstand wiederum ein neues Gerätehaus, das 1975 bezogen wurde. Sechs Jahre später erhielten die Oberweißbacher ein neues Löschfahrzeug Robur TS 8, ebenso war beispielsweise die Übereignung eines Autodrehkrans ADK 70 vom Landkreis Neuhaus ein Akt, der sich rentierte.

Die ständige Erneuerung der Technik entsprach jeweils den neuen Anforderungen, die sich insbesondere nach 1990 sprunghaft erhöhten. So entstand 1993 in Oberweißbach das erste neue Gerätehaus einer Feuerwehr in Thüringen nach der Vereinigung Deutschlands. Letzte Anschaffung war ein Einsatzleitwagen (ELW 1), den die Feuerwehr im Vorjahr erhielt. Heute besitzt die Feuerwehr Oberweißbach eine umfängliche Fahrzeugausstattung bis hin zur Drehleiter DLAK 23/12. Aus den letzten 30 Jahren sind einige große Brände in Erinnerung geblieben. So ein Großeinsatz im Sägewerk Schwarzmühle am 16. November 1991. Tragisch endete der Hochwassereinsatz vom 13. bis 14. April 1994, bei dem in Unterweißbach ein Gasbehälter vom Wasser mitgerissen wurde und zu explodieren drohte. Ein Kamerad ertrank in den Fluten. Ein weiterer großer Einsatz erfolgte in der Thermometerfabrik Mellenbach am 1. Oktober 2007. Im Jahr 2020 zerstörte ein Feuer das Vital-Hotel „Am Thüringer Wald“ in Sitzendorf völlig.

Wie Wehrführer Carsten Wich mitteilt, umfasst die Einsatzabteilung heute 34 Kameraden. Stadtbrandmeister ist Marcus Unbehaun und der stellvertretende Wehrführer ist Thomas Krauße. Vereinschef ist Florian Bergmann. Über seine Sorgen heute spricht Wich: „Oberste Priorität hat neue Kleidung für die Einsatzkräfte. Hierbei müssen wir pro Person mit 1000 Euro rechnen. Wenn ich das auf die Stadt Schwarzatal summiere, haben wir schnell mal 60.000 bis 70.000 Euro zusammen.“ Das wäre wohl anstelle der ausgefallenen Jubiläumsfeier für ihn und die Feuerwehr ein lohnenswerter Ersatz, der aber wahrscheinlich an den fehlenden Finanzen scheitert.