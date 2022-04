Elektronik-Diebe schlagen in Bad Blankenburg zu

Die Polizei in Bad Blankenburg ermittelt unter anderem wegen eines Einbruchs in ein Elektronikfachgeschäft. (Symbolbild)

Bad Blankenburg. In Bad Blankenburg haben Diebe aus einem Elektrofachgeschäft mehrere Elektronikgeräte gestohlen.

Unbekannte zerschlugen am Montag in Bad Blankenburg in der Zeit zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr die Scheibe der Eingangstür eines Elektrofachgeschäftes in der Hermann-Petersilge-Straße. Anschließend drangen sie ins Gebäude ein und entwendeten hier zwei Fernseher, eine Stereoanlage sowie mehrere elektrische Rasierapparate. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671-560 entgegen.

