Die Vorbereitungen an den Ferienhäusern am Saalemaxx sind in den letzten Zügen: Mike Zetzmann hilft beim Einrichten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Endspurt an den Ferienhäusern am Saalemaxx

Es wird geputzt, geschraubt, aufgebaut und eingerichtet: In den Ferienhäusern am Erlebnisbad Saalemaxx ist der Endspurt zur Eröffnung in vollem Gange. In den nächsten Tagen werden die Mitarbeiter geschult. Am 28. Januar findet die offizielle Eröffnung mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) statt. Am 1. Februar kommen die ersten Gäste. „Das ist für uns alle spannend“, so Marketingleiterin Sophia Lewandowski. Rund 60 Übernachtungen sind bereits gebucht. Und täglich kommen neue Anfragen beziehungsweise Buchungen dazu. Die meisten Gäste planen einen Aufenthalt von zwei Tagen, es gibt aber auch schon Anfragen nach einer ganzen Woche. Oder von Familien oder Gruppen, die mehrere Häuser mieten wollen. Seit Weihnachten kann man die Häuser über die entsprechenden Portale buchen. „Wir haben vor, die Ferienhäuser wie ein Hotel zu betreiben. Das heißt, die Gäste genießen den vollen Service“, ergänzt Saalemaxx-Geschäftsführerin Susan Zetzmann. „Der Trend geht eindeutig in diese Richtung.“ So haben fast alle der bisherigen Interessenten das Frühstück mit dazu gebucht. Auch das Interesse an Paketen in Verbindung mit Wellnessanwendungen sind gefragt. Um einen separaten Zugang von den Häusern zum Bad zu ermöglichen, wird gerade ein Weg gebaut. Die Vermarktung der Häuser ist ein wichtiger Punkt auf der Liste des Saalemaxx-Teams.

Rekordtag im Januar 2019 mit 1868 Besuchern Wenn Susan Zetzmann auf das Jahr 2019 zurückschaut, dann bleibt neben der vielen Arbeit auch ein gutes Gefühl: „Wir haben die 270.000er Marke bei der Besucherzahl geknackt, genau waren es 270.235 Gäste. Das ist das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte mit nur 200 Besuchern weniger als im Rekordjahr 2016. Es zeigt, dass die Gäste unsere Angebote dauerhaft gut finden“, sagt sie. Einen Rekordtag gab es im Januar 2019 mit 1868 Besuchern, dicht gefolgt vom 30. Dezember mit 1640 Gästen. Insgesamt stehen jeden Monat sechs bis sieben Tage mit mehr als 1000 Besuchern in der Statistik. Der Jahresdurchschnitt liegt bei 750 Gästen pro Tag. Erlebnisbad und Badehaus sind die Zugpferde. „Wir sind das klassische Spaßbad für Familien“, bekräftigt sie das Konzept. Dabei hat das Bad längst eine überregionale Anziehungskraft. „Mehr als die Hälfte aller Gäste hat eine Anfahrt von 60 und mehr Kilometern“, weiß sie. Vor allem Franken, aber auch Sachsen kommen gern nach Rudolstadt. „Die Ferien dort merken wir hier“, so Susan Zetzmann. Leicht rückläufig ist die Zahl der Sauna-Besucher. „Weil wenig junge Leute nachkommen. Aber da sind wir dran, das Angebot etwas aufzupeppen“, so die Badchefin für Rudolstadt und das Jenaer Galaxsea. „Die Kooperation beider Bäder zahlt sich aus, so dass beide davon profitieren“, ist sie überzeugt. Schon jetzt kann man eine Jahreskarte erwerben, mit der man beide Bäder besuchen kann. In der Sauna werden die Duschen saniert Um das Bad noch attraktiver zu machen, stehen auch in diesem Jahr einige Investitionen an. So werden die Duschen in der Sauna saniert. „Ein ziemlich aufwendiges Projekt, das mehrere Wochen in Anspruch nimmt. Für diese Zeit stehen den Besuchern die Duschen im Erlebnisbad zur Verfügung“, informiert

Susan Zetzmann. Veränderungen gibt es auch im Wellnessbereich. Hier werden zusätzliche Räume für Anwendungen geschaffen, um der Nachfrage gerecht werden zu können. Dazu kommen Investitionen in die Technik, die regelmäßig anfallen.