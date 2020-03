Enkel für Anfänger und Wieder-Einsteiger

Die einen haben viel Zeit und Lebenserfahrung, doch eigene Kinder und Enkel leben weit entfernt oder es gibt sie nicht. Die anderen stehen voll im Berufsstress, sind womöglich noch Erziehungs-Anfänger und hätten gern Hilfe und Rat beim Betreuen ihrer Kinder: Eigentlich füllt das Projekt „Großeltern-Patenschaften“ der Awo Saalfeld eine Win-Win-Situation wie aus dem Bilderbuch aus. Doch inzwischen warten schon acht junge Eltern vergebens auf lokalen Oma- oder Opa-Ersatz: Es fehlt an willigen Senioren.

Dabei schienen gerade jetzt die äußeren Umstände so günstig wie selten, denn auch in den hiesigen Kinos startete „Enkel für Anfänger“, eine ausnahmsweise von Publikum wie Kritikern gleichermaßen gelobte deutsche Komödie. Der Plot: Die kinder- und enkellosen Rentner Karin, Gerhard und Philippa wollen ihrem langweiligen Alltag entkommen. Sie bieten sich als Leih-Großeltern an, da ihnen typische Senioren-Aktivitäten wie Gruppenwandern oder Stuhlkreis-Gymnastik extrem unattraktiv erscheinen. Kurz danach werden ihr Leben und ihre Wohnungen, von tobenden Kindern auf den Kopf gestellt. Und sie müssen mit deren anspruchsvollen Eltern zurechtkommen. Ein Film also wie bestellt, dachte sich Awo-Koordinatorin Elisabeth Franke und legte hoffnungsfroh die neugestalteten Faltblätter des Projekts in den Kino-Foyers der Region aus. Leider ohne jegliche Resonanz. Wie die Aufrufe auf Facebook und auf der Website des Awo-Kreisverbands. Nun hofft Franke, dass ihre Botschaft via OTZ die rüstigen Senioren erreicht: „Großeltern-Patenschaften sind ein Gewinn für alle drei beteiligten Generationen.“

Zuweilen 15 Patenschaften und mehr gleichzeitig

Franke spricht aus Erfahrung. Immerhin gibt es das Projekt bereits seit 2012. Angestoßen vom damaligen Gorndorfer Quartiersmanager Ingolf Reiher und über ein Förderprogramm zur Generationen-Zusammenführung in schwierigen Stadtteilen unterstützt, kamen in manchen Jahren bis zu 15 Großeltern-Patenschaften und mehr zusammen, bestanden teils über etliche Jahre. Auch unter den aktuell sieben Patenschaften sind einige Dauerläufer; eine Leih-Oma in Saalfeld erfreut sich sogar schon seit dem Projektstart ihrer zwei Paten-Enkel samt alleinerziehender Mutter. „Manchmal fängt die Patenschaft damit an, dass Eltern die Betreuung zunächst nur für ein älteres Kind suchen. Und dann kommt irgendwann das jüngere Geschwisterkind dazu“, erklärt Franke. Ob sich Paten-Großeltern und -Enkel für einen Nachmittag pro Woche, für eine Stunde auf dem Spielplatz oder täglich zur Hausaufgaben-Erledigung sehen, sei allen Teilnehmern selbst überlassen, betont Franke: „Wir setzen keine Limits. Jede Patenschaft ist so individuell wie alle menschlichen Beziehungen.“ Wobei eine gewisse geistige wie körperliche Fitness die Dinge erleichtert. Mit über 80 Jahren und noch dazu körperlichen Einschränkungen werde es schwierig, den Aktivitätsdrang und zuweilen nur die bloße Lautstärke von eventuell mehreren Paten-Enkeln auszuhalten. Auf der anderen Seite müsse Eltern oder Alleinerziehenden klar sein, dass sich die Älteren nicht als bloße Babysitter oder stundenweise Bespaßer des möglicherweise gelangweilten Nachwuchses einspannen lassen wollen. „Sie wollen in der Regel eine wirklich persönliche Beziehung mit Bestand eingehen, die sie auch emotional bereichert“, erklärt die Awo-Beraterin. Quasi ein Familienanschluss, den man sich im Unterschied zum Normalfall selbst heraussuchen kann.

Wenn es knirscht, liegt es nie an den Kindern

Die Projektbetreuer verstehen sich in erster Linie als Anlauf- und Vermittlungsstelle. Sowohl suchende Eltern wie auch hilfswillige Großeltern können hier zunächst einen Fragebogen ausfüllen, um Art, Dauer und Frequenz der gewünschten Begleitung zu erfassen. Der erste Schritt sei immer, dass sich Paten-Großeltern in spe, die ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis beibringen müssen, und die Eltern im Gespräch kennenlernen. Schließlich hätten die Generationen durchaus unterschiedliche Vorstellungen von Verhalten, Erziehung oder Autorität. „Da muss einfach die Chemie stimmen, um entweder zu einem Kompromiss zu finden oder die unterschiedlichen Ansichten zu respektieren“, meint Franke.

Zuweilen brauche es dann eben zwei oder drei Anläufe, bis sich die richtigen Partner fänden: „Aber am Ende findet sich zu jedem Topf auch ein passender Deckel.“ Zwar stünden die Projektbetreuer auch als Begleiter der quasi erweiterten Familienbeziehung bereit, doch habe man das seit Start des Projekts im Grunde ausreichend über das jährliche Treffen aller Patenschaftsgruppen abhandeln können. Nur einmal, so Franke, sei eine Leih-Großelternschaft wegen am Ende zu tiefer Meinungsverschiedenheiten auseinander gegangen. „Wenn es knirscht, liegt es nie an den Kindern, sondern an den Erwachsenen“, ist Frankes Erfahrung. Und meist seien es nicht einmal die Divergenzen etwa zu Benehmen, Höflichkeit oder Fernseh-Dauer. „Die Älteren wollen sich einfach wertgeschätzt fühlen“, so die Awo-Beraterin, „und sei es nur, dass man einfach mal Danke sagt.“ Wenn sie als Leihgroßeltern aktiv sind, sind die Senioren über die Awo-Freiwilligen-Projekte versichert; direkte finanzielle Zuwendungen gibt es nicht. Elisabeth Frankes Beobachtung: „Die meisten fragen gar nicht danach und geben trotzdem viel aus – wie das Großeltern eben gern tun für ihre Enkel.“ Jetzt müssen sich nur wieder ein paar Senioren finden, die wieder Kinder in ihr Leben holen wollen.

Weitere Informationen gibt es im Informations- und Beratungszentrum der Awo Saalfeld gGmbH, Am Blankenburger Tor 2, in Saalfeld, Telefon 03671/56 33 00, info@awo-saalfeld.de