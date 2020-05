Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erhebliche Schwierigkeiten wegen Sperrung – Zufahrt nach Gorndorf für sechs Wochen dicht

Aufmerksamen Autofahrern wird es an der Pößnecker Straße in Richtung Gorndorf bereits aufgefallen sein. Dort verweisen bereits die ersten Informationstafeln auf die anstehenden Bauarbeiten, wie die Stadtverwaltung Saalfeld in einer Pressemitteilung mitteilt. Für alle Saalfelder, die ab dem 13. Mai, 8 Uhr nach Gorndorf wollen, kommen erhebliche Schwierigkeiten zu. Aufgrund von Tiefbauarbeiten, wie dem Verlegen von Versorgungsleitungen, müsse die Zufahrt zum größten Saalfelder Stadtteil für sechs Wochen bis voraussichtlich 23. Juni gesperrt werden, heißt es in der Mitteilung.

In dieser Zeit werde es nicht möglich sein von der Pößnecker Straße kommend auf die Gorndorfer Straße abzubiegen. Der Verkehr von Gorndorf kommend auf die Pößnecker Straße ist davon nicht betroffen. Die Umleitung nach Gorndorf führt über die B 281 Abfahrt Unterwellenborn und über die Geraer Straße. Fußgänger sind von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Hinzu kämen weitere Baumaßnahmen: So müsse in der Zeit vom 11. Mai bis zum 31. Juli der Bereich Straße der Freiheit/Reichenbacher-Markt-Weg/Mittelweg wegen Tiefbauarbeiten vollgesperrt werden. Und wegen Wartungsarbeiten sei am 8. Mai im Bereich der Halben Gasse von 8 bis 12 Uhr die Straße gesperrt.