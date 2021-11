Ernst, aber nicht freudlos

Jens Voigt findet, dass es mehr gibt als nur Corona-Frust.

Die Covid-19-Inzidenz im Landkreis bei 751 und weiter steigend, Weihnachtsmärkte abgesagt und bald Testpflicht allenthalben. Die Lage ist ernst. Und sonst?

Gibt es noch immer Grund zur Freude und zum Staunen. Etwa über die Fichte aus Leutnitz, die demnächst als berühmtester Weihnachtsbaum des Landes am Brandenburger Tor strahlen wird. Zu erleben, wie professionell und doch gelassen die Männer von Krandienst, Spedition und Forstbetrieb den Baum von seiner Wurzel schnitten, übers Dach hoben und schließlich behutsam-streng in Transportform brachten, war eine lehrreiche Erfahrung. Etliche Leutnitzer wollen nun zur Baum-Schau in die Hauptstadt reisen, offenbar verbindet der Stolz, den Berlinern zu zeigen, was eine richtige Fichte ist. Und lässt für ein paar Momente den C-Frust verblassen.

Das gelang am Freitagabend auch im alten Saalfelder Kino, als der aus Wien stammende Grantler Stephan Bruckmeier schwarzhumorig über Afrika und Flucht fabulierte; besser über Ausflüchte, die Realität auf dem Schwarzen Kontinent sowie die Mitverantwortung auch nur anzunehmen, statt sich entweder in folkloristisches Geseiere oder in geistigen Einschluss samt geschlossener Grenzen zu flüchten. Zehn Vereine in der Region bemühen sich um Solidarität mit Weltgegenden, wo Corona überwiegend nur eine Plage mehr ist im schieren Kampf ums Überleben von Mensch und Natur. Dass sich die Mitmenschlichkeit an diesem Abend ein bisschen selbst feierte – sei’s drum. Besser als das nervige Winseln über den Beschnitt beim Wohlstands-Ausleben.

Und auch ein Film kann Stärkung sein. Mag der Schokoladenstadt-Streifen auch vor allem Geschichte erzählen, so künden doch die Spuren des auch sozialen Unternehmers Hüther in Saalfeld wie auch der merkliche Stolz der Schokoladenwerker von der Lust, mehr als nur für sich selbst zu schaffen. Und das allen Widrigkeiten zum Trotz.