Eröffnung am 4. Januar, Kunden aber erst im März

Am Dr.-Max-Näder-Platz in Königsee hat ein neuer Friseursalon aufgemacht, und zwar eigentlich schon am 4. Januar, öffnen durfte er coronabedingt allerdings erst am 1. März. Bürgermeister Marco Waschkowski war dieser Tage vor Ort und gratulierte der Inhaberin Linda Menger zur Eröffnung ihres Friseursalons „hair zenswunsch“ und wünschte für die Zukunft alles Gute. Linda Menger stammt ursprünglich aus Großbreitenbach und lebt seit 2019 in Königsee. Sie absolviert derzeit noch ihre Ausbildung zum Friseurmeister und hat deshalb das Geschäft wochentags vorläufig erst ab 16 Uhr geöffnet, freitags allerdings schon ab 14 Uhr und samstags ab 9 Uhr. Zurzeit ist sie auch die einzige Friseurin im Geschäft. Ein weiterer Arbeitsplatz ist allerdings schon vorgesehen.