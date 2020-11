Erste Sitzendorfer Waldwege sind nun fast schon Promenaden

Die Freude ist bei Henry Friedrich etwas, das mehr so nach innen strahlt. Wer die Ursache dafür wissen will, der verabredet sich am allerbesten mal mit dem passionierten Jäger und Mitglied im Brauchtumsverein Sitzendorf, in dessen Auftrag er zugleich als Wegewart für die Kommune fungiert, zu einer Wanderung.

Vom kleinen Parkplatz am Amts- und Apothekerweg, der bei genug Zeit eine Luftlinie bis nach Königsee bilden würde, geht es aber nach einigen Hundert Metern im Blambachtal ostwärts die Bergflanke hinauf. Hier ist ein Teil der Vorschläge, die Henry Friedrich schon vor geraumer Zeit eingereicht hatte, nach Fertigstellung zu begehen.

„Wollen wir ehrlich sein“, sagt der Wegewart, „hier ist in den letzten Jahrhunderten am Wegepflege wenig getan worden.“ Einiger Rückstand war also aufzuholen. „Die Freude bei mir war groß, als wir Ende August aus dem Urlaub gekommen sind und am Sommerberg der Bagger zu hören war. „Fast drei Jahre waren vergangen seit der Auftaktveranstaltung am 28. November 2017 mit der Vorstellung der Touristischen Wanderwegekonzeption Thüringen 2025 durch das Landratsamt. Die Eckpunkte, welche damals besprochen wurden, um die Sache mit Leben zu erfüllen, seien angepackt worden, lobt Henry Friedrich.

Und setzt fort mit Komplimenten für die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten, also Kreiswegewart Dirk Fischer vom Landratsamt, Gunter Werrmann von der Thüringer Tourismus GmbH und natürlich dem Thüringenforst als ebenso kompetentem wie verlässlichen Partner bei der Projektumsetzung.

Viele der Wege hatten sich über die Jahre durch die Benutzung zu Hohlwegen ausgebildet, die allerdings später nur noch von Fußgängern genutzt wurden. Weil jahrzehntelang Laubschicht auf Laubschicht fiel, die niemand wegräumte, verschlammten viele Passagen und wurden am Hang zu Kuhlen, wie etwa an der berühmten Schlangenbuche.

Großes Lob zollt Henry Friedrich den Wegebau-Mitarbeitern vom Thüringenforst, Robbi Mischke und Einsatzleiter Steffen Kreußel. Leider seien die Arbeiten wegen des anhaltenden Regenwetters Anfang Oktober etwas überstürzt eingestellt worden, so dass ein paar Kleinigkeiten liegen blieben. Das werde aber ganz sicher noch erledigt, wenn es die Wetterlage zulasse und sich bessere Bedingungen für den Einsatz der Gerätschaften ergeben.

Fortsetzung am Annafels und Fröbelturmblick geplant

Das Ergebnis beeindruckt aber schon jetzt. Aus den mindestens rustikalen Bergpfaden sind fast schon Spazierwege geworden, die nur des Gefälles wegen nicht sogar Promenaden genannt werden können. Insgesamt wurden in der Flur etwa 1300 Meter des Panoramaweges neu profiliert, befestigt, verdichtet und Vorkehrungen fürs Ableiten von Regen- und Schichtenwasser getroffen. Darunter sind der Leichenweg am Sommerberg mit 700, der Fahrweg am Ziegenberg mit 300 und der Hohlweg am Sattel im Sorbitztal mit 200 Metern. Bereits 2019 wurden die Wegabschnitte in Regie des Forstamtes Gehren mit Unterstützung einer Arbeitsförderungsmaßnahme freigeschnitten.

Als an der weißen Bank am Sommerberg der selbst gemachte Mohnstreusel mit Kaffee mundet, resümiert Henry Friedrich stolz: „In der Summe bin ich überzeugt, dass die Touristische Wanderwegekonzeption Thüringen 2025 Früchte trägt, sich nachhaltig auf die Attraktivität unserer Wanderwege auswirkt und generell den Wandertourismus in Thüringen fördert.“

Und für das nächste Jahr hat er längst weitere Wegabschnitte am Annafels und am unteren Fröbelturmblick bei den Fördermittelstellen eingereicht.