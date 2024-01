Etliche Baumfällungen behindern Verkehr

Saalfeld Einschräkungen auch wegen Hangsicherung

Auf folgenden Strecken des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt ist in der kommenden Woche wegen Sicherungs- und Straßenbauarbeiten mit Behinderungen zu rechnen – die Auflistung wie üblich unterteilt in Vollsperrungen und halbseitige Sperrungen sowie in hierarchischer Abstufung nach Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen:

Vollsperrungen

L 1097, Bahnhof Lichtentanne – Abzweig Schmiedebach, kurzzeitige Vollsperrungen an der LSA am 11.01.2024 mit Wartezeiten von ca. 10 Minuten wegen Baumfällarbeiten;

L 2654, OD Rohrbach, Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5 t wegen Brückenbau;

K 145, Richtung Lositz/ Jehmichen , Vollsperrung ab 08.01. immer täglich zwischen 8 und 16 Uhr wegen Baumfällarbeiten;

Leutenberg, Zufahrt Schloss Friedensburg, kurzzeitige Vollsperrungen an der LSA vom 08.01.2024 mit Wartezeiten von ca. 10 Minuten wegen Baumfällarbeiten

Halbseitige Sperrungen

L 1050, zwischen Remda und Breitenheerda, halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 26.01.2024

L 1097, Bahnhof Lichtentanne – Lehesten, Halbseitige Sperrung mit LSA vom 15.01.2024 bis 31.01.2024 wegen Baumfällarbeiten;

L 1112, Sitzendorf Bahnübergang und Abzweig L 1145, halbseitige Sperrung mit LSA vom 04.01.2024 bis 30.06.2024 wegen Hangsicherung