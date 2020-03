Ex-Freundin sagt im Prozess gegen Triptiser Todesraser aus

Die Verhandlung vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Rudolstadt, die sich mit dem Fall des in Triptis überfahrenen 75-Jährigen befasst, wurde fortgesetzt. Unentschuldigt fehlte bei der Verhandlung in der vergangenen Woche die Ex-Freundin des Beschuldigten, die am 22. April 2018, als sich der Zusammenstoß ereignete, die Beifahrerin in dem dunklen VW Passat war.

Polizeibeamte brachten sie zur Fortsetzungsverhandlung, bei der sie ein Attest vorlegte. In diesem werde ihr aufgrund einer Risikoschwangerschaft davon abgeraten, sich als Zeugin einer Gerichtsverhandlung zu stellen.

Frau widerspricht Zeugenaussagen

Die 22-Jährige, die inzwischen von dem 42-Jährigen Beschuldigten getrennt ist und den Wohnort gewechselt hat, sagte aus, dass ihr Ex-Freund zum Zeitpunkt der Kollision ihrer Einschätzung nach nicht zu schnell gefahren sei. Wie die Staatsanwaltschaft hinterfragte, habe die Zeugin selbst keine Fahrerlaubnis, traue sich aber zu, Geschwindigkeiten einschätzen zu können. Auf die Geschwindigkeitsanzeige schaue sie als Beifahrer nur ab und zu.

Dass der 42-Jährige an dem Vormittag getrunken habe, könne sie nicht bestätigen. Am Abend seien beide aber bei einer Familienfeier ihrer Eltern gewesen. Dass er illegale Drogen zu sich genommen hat, davon habe die Ex-Freundin in den vier Beziehungsjahren nichts mitbekommen.

Sie sagte außerdem aus, dass das 75-Jährige Unfallopfer auf dem Fahrrad die Straße überquert habe und dass er es nicht geschoben habe, was im Widerspruch zu einer anderen Zeugenaussage steht. Ebenso die Behauptung, dass nur sie und ihr Ex-Freund zu diesem Zeitpunkt in einem Auto unterwegs gewesen seien. In der vorangegangenen Verhandlung hatte eine Zeugin und Ersthelferin beschrieben, dass sie den beiden entgegengekommen sei.

Auf die Frage des Richters Andreas Spahn, ob sie danach noch einmal mit den Hinterbliebenen des Unfallopfers gesprochen habe, sagte die Zeugin unter anderem: „Ja, sie sagten, dass sie froh sind, dass ich von ihm weg bin“, wobei der Richter erneut hinterfragte, ob sie sich sicher bei ihren Aussagen sei.

Auseinandersetzung mit dem Ex-Freund

Neben dem Unfall vom 22. April 2018 wird in dem Verfahren auch wegen Körperverletzung verhandelt: Am 24. Oktober des vergangenen Jahres soll der Beschuldigte die Zeugin in der damaligen gemeinsamen Wohnung beschimpft und verletzt haben.

„Wir haben uns gestritten, wegen meinem neuen Freund“, sagt die 22-Jährige. „Ein bisschen was ist durch die Wohnung geflogen.“ Dazu gehörten Teller, Plastikflaschen und auch eine Schere. Danach habe ihr Ex-Freund sie gegen die Wand geschubst. Durch den Aufprall habe sie Kopfschmerzen bekommen.

Anders als in der ersten polizeilichen Vernehmung dazu gab sie in der Verhandlung an, dass es sonst nie zu derartigen Auseinandersetzungen gekommen sei.

Die Verhandlung wird fortgesetzt.