Eine Ausstellung der Sonderklasse war die 6. Rassebezogene Europaschau für Rhönkaninchen, Schwarzgrannen und Japaner anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Rhön- und Schwarzgrannen-Kaninchenclubs Thüringen in der Festhalle in Oberweißbach.

Für die insgesamt 620 Langohren von 85 Züchtern aus Deutschland, Belgien, der Schweiz und aus Tschechien waren 13 Preisrichter angetreten, die nach Europarichtlinien bewerteten. Unter ihnen auch Preisrichter aus Luxemburg, Belgien und Tschechien, die allesamt für die Europarichtlinien in der Bewertung der Tiere auch geschult sein mussten. Aus dem südlichen Teil Thüringens waren Arnd Müller und Thomas Schröder als Preisrichter berufen worden.

Zehn Europameister und 14 Europachampions

In dieser speziellen Ausstellung der vier Rassen und ihrer Farbenschläge gab es zehn Europameister und 14 Europachampions. In der Clubwertung lag Westfalen vorn (1549,5 Punkte vor Hessen, Bayern und gleichauf Berlin mit Thüringen). Zwar kamen die Berliner und Thüringer auf Platz vier, der Abstand von nur 8,5 Punkten steht jedoch für eine ausgeglichen hoch einzuschätzende Klasse der Zuchtergebnisse.

Im Einzelnen wies die Schau 42 Tiere mit dem Höchstprädikat „vorzüglich“ aus. Allein die 157 Kaninchen, die mit „hervorragend“ bewertet wurden, sprechen für diese hohe Qualität der Präsentation und die Erfahrung der Züchter, für die sicher auch ein Austausch ihrer Zuchtergebnisse untereinander von Bedeutung war.

Die drei Züchter, die in ihrer Sammlung (vier Tiere) je zwei hervorragende und zwei vorzügliche Bewertungen erhielten waren Patrick Elting aus Birnfeld (Schweinfurt) und Thomas Wagner aus Waldaschaff (Aschaffenburg) mit Rhönkaninchen sowie Gerrit Steenhoff aus Ostrhauderfehn (Leer/Ostfriesland) mit Schwarzgrannen. Alle drei brachten damit in ihrer Rasse Europachampions mit, wobei die Häsin von Steenhoff das Spitzentier der Ausstellung mit einer Traumnote von 98,5 Punkten und damit ganz dicht an der Idealnote war.

Lob für die Festhalle als Veranstaltungsort

Einziger Europameister Thüringens wurde Stefanie Schröder aus Erfurt mit ihren Sallandern, einer mittelgroßen und wie Plüschtiere wirkenden Rasse. Sie stammt aus Neuhaus am Rennweg und ist die Tochter von Thomas Schröder, Vorsitzender der Rassekaninchenzüchter im Landkreis Sonneberg.

Thomas Robert ist einer der Europameister, nämlich der mit der Rasse Deutsche Kleinwidder, rhönfarbig, und wohnt in Tetta, einem kleinen Örtchen im Landkreis Görlitz. Seit etwa 20 Jahren züchtet er die „Schlappohren“, und fasziniert davon ist auch seine Freundin Daniela Scholz. Für die Zucht müsse man viel Geduld haben, da es eine Zeichnungsrasse sei, und Geduld sei auch der Grund für den Erfolg, so Robert. Im vergangenen Jahr habe er auch den Deutschen Meister bei der Bundesschau in Karlsruhe erreicht. „Die Halle hier ist super“, sagte er über die Festhalle der Fleischrind GmbH.

Ausstellungsleiterin war übrigens Josefine Genz aus Oberweißbach. „Die Clubschauen haben eine lange Tradition, es gibt sie schon seit vielen Jahren, und der Club Thüringen hatte 2010 schon einmal eine Schau organisiert“, sagt sie. Mit der Festscheune habe sich die ideale Möglichkeit in Thüringen angeboten. Dafür gab es sehr gute Rückmeldungen.

Züchtern gefiel die Region

Man hätte zwar gern mit den ganzen Züchtern einen Ausflug gemacht, das war aber vom Gesundheitsamt wegen der Corona-Situation nicht genehmigt worden. Insofern schaute man sich hier in der Region, die allen fremden Züchtern sehr gefiel, individuell um.

Josefine Genz’ Tochter Isabell stellte Zwergwidder rhönfarbig aus. Seit zwölf Jahren züchtet die fast 20-Jährige. Neben zwei hervorragenden und einem als „sehr gut“ bewerteten „Zwerg“ war einer leider wegen eines Zuchtfehlers nicht in die Wertung gekommen, sie war aber dennoch stolz, dabei gewesen zu sein.

Dass sie zum Hobby über ihre Mutter fand, wundert nicht. Zuerst hatte sie Farbenzwerge, die wurden ihr aber zu klein. Dann sah sie auf einer Schau die Zwergwidder, die hatten es ihr angetan. Mittlerweile ist sie auch Clubmitglied. Bei der Europaschau war sie für die Tierverkäufe zuständig. Züchter hatten die Möglichkeit, sich Tiere für ihre Zucht anzuschaffen. Insgesamt wechselten 51 Tiere die Besitzer.