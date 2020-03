Teilnehmer des Workshops beim Rundgang in der experimentellen 3-D-Druckerei des TITK.

Experten der 3-D-Druck-Branche treffen sich in Rudolstadt

Mit 44 Teilnehmern aus Deutschland und Belgien, darunter die führenden Anbieter von Materialien für den FDM-Druck, war der Workshop zum Wachstumsmarkt 3-D-Druck, den das Thüringische Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung (TITK) jetzt zum zweiten Mal nach 2017 durchführte, hervorragend besetzt.

FDM steht für Fused Deposition Modeling und bezeichnet ein Fertigungsverfahren, mit dem ein Werkstück schichtweise aus einem schmelzfähigen Kunststoff aufgebaut wird. Beim Workshop erfuhren die Teilnehmer, welche mechanischen und thermischen Werte gedruckte Bauteile heute schon erreichen und in welchen Anwendungen sie sich lohnen.

Außerdem erfuhren sie, welche Stützmaterialien es gibt und wie man die Qualität gedruckter Bauteile in der Nachbearbeitung verbessern kann. „Wir haben viele fachliche Details zur Verarbeitung und Nachbearbeitung gedruckter Teile diskutiert, etwa das wichtige Thema Schwund-Reduzierung“, bestätigte Patrick Rhein, Forschungsgruppenleiter am TITK und Moderator der Veranstaltung. Vor allem aber habe der Workshop nochmals herausgearbeitet, welchen enormen Bedarf die Industrie in Sachen 3-D-Druck hat.

Die jüngsten Teilnehmer und durchaus auffällig unter den gestandenen Männern und Frauen waren Jan Troche, Jakob Breternitz und Colin Moehrke. Die drei Jungs vom Rudolstädter Gymnasium „Fridericianum“ schreiben gerade ihre Seminarfacharbeit zum Thema „Innovationen im Flugzeugbau“ mit Blick auf 3-D-Druck und Leichtbau. Ihr Außenbetreuer und Chef der zuständigen TITK-Forschungsgruppe, Patrick Rhein, hatte die drei kostenlos zum Workshop eingeladen. Ihr Fazit: „Die Vorträge waren alle sehr interessant und haben uns geholfen, noch weiter in das Thema zu kommen.“ Am wichtigsten fanden sie das Referat von Sophia Song von Solvay Specialty Polymers aus Brüssel. Sie hatte Hochleistungswerkstoffe für anspruchsvollste Anwendungen vorgestellt. Jan Troche konnte hier einen guten Bezug zur Luftfahrtbranche ausmachen. Den nächsten Rudolstädter Kunststofftag wird es dann im Herbst geben.