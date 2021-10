Fahrtkartenautomat am Bahnhof Rudolstadt-Schwarza aufgehebelt

Rudolstadt-Schwarza Es entstand erheblicher Sachschaden am Automat. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor 4 Uhr wurde am Samstag der Fahrkartenautomat am Bahnsteig 2 in Rudolstadt-Schwarza durch unbekannte Täter aufgehebelt und Bargeld entwendet.

Es entstand erheblicher Sachschaden am Automat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

