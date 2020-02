Rudolstadt. Drei Fragen an: Marien Sorge, Leiterin der Stadt-Apotheke in Rudolstadt, zum Beginn der Fastenzeit.

Fastenzeit: Was die Saalfeld-Rudolstädter beachten sollten

Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Das Thema ist allgegenwärtig. Für viele heißt es nun: sieben Wochen kein Fleisch, kein Alkohol, nichts Süßes. Andere lassen den Fernseher aus oder das Auto stehen. Verzicht liegt offenbar im Trend. Wir sprachen mit Marien Sorge, Leiterin der Stadt-Apotheke in Rudolstadt, über die Fastenzeit.



Was genau bedeutet Fasten?

Fasten hat einen religiösen Ursprung und ist bis heute in vielen Kulturen tief verwurzelt. Fasten ist begrenzt auf eine bestimmte Zeit. Das Wort stammt ursprünglich aus dem Germanischen und bedeutet: an dem Gebot der Enthaltsamkeit festhalten. In diesem Sinne verstehen heute viele Menschen darunter den zeitweise vollen oder teilweisen Verzicht auf Nahrungs- und/oder Genussmittel.



Wie präsent ist das Thema für Sie?

Es gibt heutzutage ganz viele Möglichkeiten zu fasten. Wir als Apotheker kommen ins Spiel, wenn es um das Heilfasten geht. Dabei können wir interessierte Kunden beraten und unterstützen, zum Beispiel bei Themen wie Entschlackung, Regeneration oder wenn es darum geht, Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen. Wenn aus medizinischer Sicht die Voraussetzungen dafür gegeben sind, können wir als Apotheker diesen Prozess mit Hilfe von Mitteln für die Darmreinigung, Entwässerung und den Darmfloraaufbau unterstützen. Dafür können wir Produkte, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, empfehlen. Die Rolle der Darmgesundheit für unser Wohlbefinden ist gerade ein großes Thema, das auch die Wissenschaft beschäftigt.



Was ist Ihr Tipp für die Fastenzeit?

Der Verzicht auf Nahrungs- beziehungsweise Genussmittel ist ein Aspekt. Aus meiner Sicht bedeutet Fastenzeit auch, etwas Gutes für sich zu tun. Seele und Geist in Einklang zu bringen, Innezuhalten und Gewohnheiten zu hinterfragen. Selbst wenn es nur für einen bestimmten Zeitraum ist. Das bringt neben dem physiologischen auch psychologische Effekte. Kurz gesagt: Seelenbalsam betreiben – das tut gut, gerade in diesen Zeiten. H.E.