Feen-Wander-Express rollt wieder an

Ins Thüringer Nostalgieprogramm der Deutschen Bahn wurden für Oktober zwei Züge neu ins Programm aufgenommen, die zu beliebten touristischen Ausflugszielen in Thüringen fahren. Der Rennsteig-Express wird am 17. Oktober von Gera über Jena, Weimar und Erfurt in die Universitätsstadt Ilmenau fahren. Von dort aus verkehren zwei Kurswagen des Zuges bis zum Bahnhof Rennsteig, der in 747 Höhenmetern direkt am beliebten Fernwanderweg liegt.

Der Feen-Wander-Express bringt Kinder mit ihren Eltern und Großeltern von Erfurt über Weimar und Jena nach Saalfeld, wo ein Besuch der bekannten Feengrotten auf dem Programm steht. Für Fahrgäste, die lieber wandern möchten, fährt der Zug weiter in Richtung Arnstadt und es bietet sich dabei die Möglichkeit, in Rottenbach in die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn umzusteigen.

Auftakt für die zweite Halbzeit im Nostalgieprogramm ist am 2. Oktober mit dem Zwergen-Express. Beim Rotkäppchen-Express wird es durch die Regelungen des Landes Sachsen-Anhalt zu einer Programmänderung kommen, da die Besichtigung der Sektkellerei ausfallen muss. Der Rotkäppchen-Express, der am 10. Oktober in Zeulenroda auf dem unteren Bahnhof starten und über Weida, Gera und Jena fahren wird, bringt seine Fahrgäste nach Freyburg an der Unstrut. Dort können die Fahrgäste an einer Führung der Winzervereinigung Freyburg im herzoglichen Weinberg mit Verkostung teilnehmen. Der zweite buchbare Programmteil „Besuch von Schloss Neuenburg“ wird wie im Programm beschrieben stattfinden.

In der Woche davor fährt der Elstertal-Express die landschaftlich reizvolle Strecke durch das Tal der Weißen Elster von Gera bis Cheb. Für die Fahrgäste bietet sich die Möglichkeit, den Zug bereits in Františkovy Lázně zu verlassen und den tschechischen Kurort zu besuchen.