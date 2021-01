„Fehlende Informationen sind eine Katastrophe“

Der Geschäftsführer der Awo Rudolstadt, Hans-Heinrich Tschoepke, hat die Impfstrategie des Landes Thüringen scharf kritisiert. „Das ist eine Katastrophe“, sagte er wörtlich. Ab dem 22. Dezember wurden in den beiden Awo-Heimen in Rudolstadt (152 Bewohner) und Königsee (60 Bewohner) die Einwilligungen zum Impfen bei Bewohnern, Betreuern und Angehörigen eingeholt. Am 5. Januar wurden jeweils Anträge auf die Durchführung der Impfung durch ein mobiles Impfteam in dem vorgesehenen Portal gestellt.

„Was seit dem passiert, ist nicht nachvollziehbar. Wir bekommen einfach keine Informationen. Es ist ein echtes Organisationschaos“, so sein Vorwurf.

Nachfragen, wann die versprochenen Impfungen durchgeführt werden, seien wegen Überlastung bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) nicht möglich. „Da wir mit einem hohen Inzidenzwert im Landkreis kämpfen und leider Tote in unseren Einrichtungen zu beklagen haben, sind die herrschende Intransparenz, die Überforderung der KV und fehlende Informationen eine Katastrophe“, schreibt er einem Brief an die Fachbereichsleiterin Gesundheit im Landratsamt. „Die Erwartungshaltung bei den besonders gefährdeten alten Menschen ist riesig. Wir gehen davon aus, dass Todesfälle durch eine bessere Organisation vermieden werden könnten“, heißt es darin weiter. Daher stelle sich die Frage nach der strafrechtlichen Verantwortung.

Von den Verantwortlichen erwartet der AWO-Geschäftsführer, dass „sie mit ganzer Kraft das Anliegen, die Bewohner unverzüglich zu impfen, unterstützen und für Transparenz zu sorgen, um das Arbeiten vor Ort nicht noch zusätzlich zu erschweren“.