Festnahme nach Angriff auf 24-Jährigen in Rudolstadt

Ein 24-jähriger Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Rudolstädter Innenstadt von zwei Angreifern verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlug einer der Männer gegen 23 Uhr am Fußgängerüberweg an der Galeria mit einem unbekannten Gegenstand gegen Hals, Kopf und die Beine des 24-Jährigen, der dabei Schnittverletzungen am Kopf erlitt. Der zweite Angreifer beteiligte sich nicht an den Schlägen. Nach dem Angriff konnte das Opfer davon laufen.

Gegen den 20-Jährigen mutmaßlichen Schläger wurde am Samstag Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Er wurde in ein Gefängnis gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.