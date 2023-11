Feuerwehr und Polizei am Sonntagmorgen in Rudolstadt unterwegs

Rudolstadt. Das war der Grund für den Einsatz

Es war eine Meldung zu einem Wohnhausbrand, der die Rudolstädter Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr erreichte. Vor Ort in der Kleinen Allee in Cumbach stellt sich heraus, dass ein Rauchmelder angeschlagen und so die Alarmierung ausgelöst hatte.

Mehrere Einsatzwagen von Feuerwehr und Polizei waren daraufhin Richtung Cumbach gestartet. Der Rauchmelder war im Zuge von Bauarbeiten in einem Wohnhaus ausgebaut worden. Warum es zum Auslösen kam, war zunächst unklar. Nach Sichtung der Lage konnte der Einsatz schnell wieder beendet werden.