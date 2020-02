Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehreinsatz wegen qualmendem Sattelzug mit acht Neuwagen

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstag gegen 10:50 Uhr, als der Rettungsleitstelle ein Lkw mit brennendem Reifen in der Rudolstädter Straße in Saalfeld gemeldet wurde. Zuvor hatte ein Fahrer zwischen Reichmannsdorf und Saalfeld beobachtet, wie die Reifen beim Auflieger eines Lkw anfingen zu qualmen.

Schnell konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. Auf Grund eines möglichen technischen Defektes an der Bremsanlage war die Bremstrommel eines Rades auf der Hinterachse des Aufliegers heiß gelaufen und es kam zur Funkenbildung. Durch eine Kühlung des Rades konnte eine Schädigung des Reifens und der Ladung, immerhin 8 Neuwagen, verhindert werden. Der defekte Auflieger wurde in eine Werkstatt geschleppt.

Mit Gegenverkehr kollidiert

Samstag um 10:40 Uhr ereignete sich in der Bad Blankenburger Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 4000 Euro entstand. Ein VW-Fahrer befuhr die Bahnhofstraße stadteinwärts und wollte nach links in die Schwarzburger Straße einbiegen. Dabei beachtete er den Gegenverkehr nicht und stieß mit einem Hyundai frontal zusammen, so dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.