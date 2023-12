Feuerwehren aus Thüringen bei Großbrand in Oberfranken im Einsatz

Acht Feuerwehren aus drei verschiedenen Landkreisen in Oberfranken und Thüringen kamen am Sonnabend beim Brand der "Liftstuben" Ludwigsstadt zum Einsatz.

Ludwigsstadt/Probstzella In Ludwigsstadt steht am Sonnabend die Gaststätte „Liftstuben“ in Flammen - Feriengäste können sich rechtzeitig retten

Zu einem Gebäudebrand wurden am Sonnabend in den Morgenstunden acht Feuerwehren aus drei Landkreisen und weitere Kräfte in das Skigebiet bei Ludwigsstadt alarmiert. Dort stand die Gaststätte „Liftstuben“ in Flammen.

„Beim Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die eingemieteten Feriengäste konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt“, schreibt die Feuerwehr Ludwigsstadt auf ihrer Facebookseite. Mehrere Atemschutztrupps kämpften im Innen- und Aussenangriff gegen den Brand.

Feuer durch parallelen Abriss mit Bagger gelöscht

Die Holzbauweise des Flachbaus habe dem Feuer jedoch immer wieder ausreichend Nahrung geboten, sodass letztendlich nur durch den parallelen Abriss mittels Bagger das Feuer gelöscht werden konnte. Im Einsatz waren Wehren aus Ottendorf, Lauenhain, Ebersdorf, Lauenstein, Steinbach am Wald, Tettau, Probstzella und Wurzbach, darüber hinaus Kräfte vom THW, dem Bayrischen Roten Kreuz (BRK) und der Polizei. Aus Thüringen waren der Gerätewagen Atemschutz der Wurzbacher Kameraden und ein Tanklöschfahrzeug aus Probstzella vor Ort.

Acht Feuerwehren aus drei verschiedenen Landkreisen in Oberfranken und Thüringen kamen am Sonnabend beim Brand der "Liftstuben" Ludwigsstadt zum Einsatz. Foto: Feuerwehr Ludwigsstadt

Nach über sechs Stunden Einsatz konnten die letzten Kräfte die Einsatzstelle verlassen und mit den aufwendigen Reinigungsarbeiten der Fahrzeuge und Gerätschaften beginnen, ehe die Ludwigsstädter am späten Abend wegen Rauchentwicklung an der Brandruine noch einmal zu Nachlöscharbeiten alarmiert wurden.

Ludwigsstädter halfen zuletzt zweimal in Probstzella

Zweimal waren die Kameraden aus dem oberfränkischen Ludwigsstadt seit Anfang November bereits zu überörtlichen Einsätzen nach Thüringen alarmiert wurden. Sie kamen sowohl beim Silobrand in Unterloquitz, als auch vor gut zwei Wochen in Probstzella zum Einsatz, wo in der Bahnhofstraße ein Nebenbau zwischen einem Wohnhaus und einer Doppelgarage. brannte. Diesmal konnten sich die Kameraden aus Probstzella revanchieren.