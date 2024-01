Direkt am Ortseingang von Beutelsdorf stand in der Nacht zum Sonnabend ein Auto in Flammen.

Einsatz in der Nacht

Einsatz in der Nacht Feuerwehren gefordert: Auto steht im Hexengrund in Flammen

Beutelsdorf In Beutelsdorf gerät ein Auto während der Fahrt in Brand. Der Einsatz der Feuerwehren ging bis weit in die Nacht.

Zu einem Fahrzeugbrand wurden am späten Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel in den Hexengrund alarmiert. Die Wehren aus Beutelsdorf, Niederkrossen, Zeutsch, Uhlstädt, Großkochberg und Rudolstadt waren dort nicht nur mit dem Löschen beschäftigt. „Zudem galt es den auslaufenden Kraftstoff vom nah angrenzenden Wiedbach fern zu halten“, so Ortsbrandmeister Nico Freitag. Dies sei den Einsatzkräften gut gelungen. Vorsorglich wurde eine Ölsperre auf dem Gewässer installiert.

Zudem sei der Straßenbaulastträger vor Ort gewesen, um das weitere Vorgehen mit dem kontaminierten Erdreich abzustimmen. Dieses soll abgetragen werden, da es sich um ein Trinkwasserschutzgebiet handelt. Der Einsatz zog sich bis weit in die Nacht hinein. Personen kamen nicht zu Schaden.

Direkt am Ortseingang von Beutelsdorf stand in der Nacht zum Sonnabend ein Auto in Flammen. Foto: Andreas Rath

Nach Angaben von eingesetzten Helfern habe der Fahrer berichtet, dass der Brand während der Fahrt auf der Landesstraße L 2391 ausgebrochen sei. Er brachte den Pkw direkt am Ortseingang von Beutelsdorf zum Stehen und konnte sich selbst in Sicherheit bringen.

Mit Schaum wurde der Pkw-Brand im Hexengrund schließlich gelöscht. Foto: Andreas Rath

Als Ursache für das Feuer, bei dem hoher Sachschaden entstand, wird eine defekte Batterie vermutet. Die eingesetzten Feuerwehren löschten den Brand mit Schaum. Die Straße war während des Einsatzes voll gesperrt.