Zu einem Schwelbrand ist die Feuerwehr am Freitagmorgen in Sitzendorf ausgerückt. Dank des schnelles Einsatzes konnte Schlimmeres verhindert werden.

Feuerwehren im Einsatz bei Schwelbrand in Sitzendorf

Schlimmeres verhindert werden konnte am Freitagvormittag in Sitzendorf. Dort war es am Waldrand oberhalb des Bildungszentrums zu einem Schwelbrand gekommen.

„Dank aufmerksamer Bürger konnte ein Waldbrand oberhalb des Bildungszentrums Sitzendorf schnell erkannt werden. Ein Mitarbeiter der Gemeinde Sitzendorf konnte so den Schwelbrand lokalisieren und um 7.12 Uhr rückten die Feuerwehren der direkten Umgebung aus. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Sitzendorf, Unterweißbach und der Freiwillige Feuerwehr Schwarzburg hatten die Lage schnell in Griff bekommen und eine Ausbreitung konnte verhindert werden“, informierte Bürgermeister Martin Friedrich.

Rätsel um Brandursache

„Wir sind schon etwas verwundert über den konkreten Brandort. So richtig kann sich niemand erklären, weshalb es am frühen morgen im Steilhang, ohne angrenzende Wege und noch dazu bei leichtem Regen zum Brandausbruch kam. Wir appellieren ausdrücklich im Wald weder zu rauchen oder mit offenen Feuer umzugehen“, erklärt der Bürgermeister.

