Feuerwehrliche Bescherung bei den Oberweißbacher Fröbelkindern

Oberweißbach Zwei Tretautos wechselten kurz vorm dem Weihnachtsfest und viel Jubel den Besitzer

Am Donnerstag hat der Feuerwehrverein Oberweißbach den Kindern im Fröbelkindergarten von Oberweißbach (Stadt Schwarzatal) eine ganz besondere Überraschung bereitet. Überreicht wurden zwei Unimog-Feuerwehr-Tretautos im Wert von 400 Euro. Auch die Feuerwehren der Stadt Schwarzatal benötigen dringend Nachwuchs und Verstärkung in der Einsatztruppe, warum daher nicht gleich mit Feuerwehr bei den Kleinen anfangen, so der Tenor der Bescherung. Auch nächstes Jahr will der Verein einen gemeinsamen Tag mit dem Kindergarten und der Feuewehr planen. Die Kinder konnten es kaum erwarten, die neuen Spielzeuge auszuprobieren.