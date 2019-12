Fischersdorfer Angelstelle mit Ruhe-Garantie

In seiner letzten Sitzung des Jahres 2019 beschäftigte den Gemeinderat von Kaulsdorf vor allem ein Thema: die Neugestaltung des Dorfplatzes im Ortsteil Fischersdorf. Bislang ein wenig anheimelndes Konglomerat aus Grünflächen, alten Garagen und dem betagten Feuerwehr-Gerätehaus, soll das gesamte Areal beräumt und völlig neu strukturiert werden.

Wie Planerin Ute Schmidt vor dem Gemeinderat erläuterte, soll eine fast parkartige Anlage mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, Spielgeräten für Kinder und einem befestigten Platz entstehen, wo eine Doppelgarage samt begrüntem Dach und Ladesäulen für E-Bikes die Gerätschaften für dörfliche Feste aufnehmen soll und genug Raum ist, um ein größeres Festzelt aufzustellen. Vorgesehen sind ferner etwa 15 Pkw-Parkplätze entlang der Ortsstraße sowie einige Caravan-Stellplätze mit entsprechender Stromversorgung.

Hunderte Kubikmeter Erde zusätzlich zu bewegen

So weit, so wenig aufregend zunächst. Doch vorgesehen ist auch ein behindertengerechter Angelplatz am Saaleufer, von der Festplatz-Zufahrt zu erreichen über einen rund 90 Meter langen, gepflasterten Weg. Der, um rollstuhlfreundlich zu sein, maximal drei Prozent Gefälle haben darf. Was wiederum heißt, für die Platzgestaltung rund 330 Kubikmeter Erde zusätzlich bewegen zu müssen, wie Schmidt vorrechnete.

Mit der behindertengerechten Angelstelle erhalte der neue Dorfplatz ein „Alleinstellungsmerkmal“, das eine Förderung über das Dorferneuerungsprogramm sicherer mache, betonte die Planerin. Und auch ohne Angler im Rollstuhl sei es angesichts der demografischen Entwicklung angeraten, einen Dorfplatz so zu gestalten, dass er auch von Alten und Menschen mit Handicap mühelos genutzt werden kann. Bauamtsleiter Steffen Herold pflichtete dem bei und verwies auf geänderte Förder-Prioritäten in der Dorferneuerung, die nun auf mehr Gemeinschafts-Fixpunkte und eine über den jeweiligen Ort reichende Attraktivitätssteigerung setze. Was Gemeinderatsmitglieder wie Jürgen Kachold (CDU) freilich nicht davon abhielt, von einem „sehr fraglichen Vorhaben“ zu sprechen, selbst wenn damit der staatliche Zuschuss von 65 Prozent der Investitionssumme gesichert werde. „Auch Fördergelder sind Steuergelder“, unterstrich Kachold.

Eventuell noch bei Ausführungsplanung sparen

Mehrere Gemeinderäte schlugen zwecks Kostendämpfung eine Verlegung des Angelplatzes vor, was jedoch laut Schmidt wegen ungünstiger Uferhöhen sowie Einläufen in die Saale eher noch teurer würde. Insgesamt würde der Dorfplatz-Umbau rund 460.000 Euro an reinen Baukosten verursachen, deutlich mehr als im vor acht Jahren aufgestellten Dorfentwicklungskonzept vorgesehen. Um zu sparen, könne man an verschiedenen Stellschrauben drehen, meinte Herold, etwa auf Spielgeräte verzichten oder Parkplätze zu reduzieren: „Aber optimal wäre das nicht.“ Und so votierte man am Ende einstimmig, mit den vorgestellten Planungen die Förderung durch den Freistaat zu beantragen, um die Abgabefrist bis zum 15. Januar einzuhalten. Stünden die Landeszuschüsse erst mal zur Verfügung, könne man ja immer noch an der konkreten Ausführungsplanung feilen, um Kosten zu sparen.

Ob allerdings jemals ein behinderter Angler vom rollstuhl-kommoden Platz in Fischersdorf aus seine Köder auswerfen wird, darf mehr als bezweifelt werden, selbst wenn Podest und Zufahrt streng nach der DIN 18040-3 errichtet werden, die das deutsche Regelungswesen für derlei Bauten bereithält. Denn die Crux liegt nicht in der Angelstelle an sich, sondern in der Saale. Die nämlich ist in diesem Bereich, gepachtet vom Angelverein Hohenwarte – Kaulsdorf, ein ausgewiesenes Salmonidengewässer. Was bedeutet, dass Petrijünger hier den Fischen nur per Spinn- oder Flugangel nachstellen dürfen. Mithin könnte also ein behinderter Angler nicht nach dem Auswerfen des Fanggeräts mehr oder weniger entspannt auf den Forellen- oder Saibling-Biss warten, sondern müsste entweder immer wieder den Blinker auswerfen und einholen (Spinnangel). Oder als Fliegenfischer zum Ausbringen des Kunstinsekts im Fluss waten, was für körperlich behinderte Angler kaum denkbar scheint. Bliebe noch das Platzieren der künstlichen Fliege per Rollwurf vom Ufer aus – was jedoch für Menschen im Rollstuhl mindestens Schwerstarbeit bedeutet.

Skepsis selbst beim Landesanglerverband

Und so hält denn auch Fabian Kohlermann, Behinderten-Experte beim Landesanglerverband Thüringen, die Errichtung eines Rolli-Angelplatzes an diesem Standort für „nicht so optimal“, wie er auf unsere Anfrage vorsichtig formuliert. Anders gesagt: Unter den Angelstellen für Behinderte – ein paar davon gibt es schon in Thüringen – hätte jene in Fischersdorf wohl tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal für zufällige Besucher: Nämlich tatsächlich von Anglern ungestört zu bleiben.