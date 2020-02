Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flächennutzungsplan für Kaulsdorf: Rat diskutiert Für und Wider

Über 25 Jahre nach ihrer Gründung hat die Einheitsgemeinde Kaulsdorf noch immer keinen Flächennutzungsplan, wie er in anderen Kommunen in der Regel bereits in überarbeiteten Versionen vorliegt. Und noch ist nicht sicher, dass sich an dieser Kaulsdorfer Besonderheit so bald etwas ändern wird.

In der Gemeinderatssitzung am Dienstag hatte Vorsitzender Reiner Eisoldt (GUFV) für das Aufstellen eines Flächennutzungsplans (FNP) plädiert, um damit die übliche Basis für die Ausweisung neuer Baugebiete zu schaffen. Bauamtsleiter Steffen Herold erläuterte die Funktionen des FNP als „grobe Nutzungsschablone für das Gemeindegebiet“, mit der die Kommune festlege, wo im Außenbereich noch eine Bebauung aus ihrer Sicht wünschenswert und machbar sei. Bislang habe die Gemeinde ihre Bebauungspläne ohne eine solche Basis aufgestellt und auch genehmigt bekommen. Allerdings würden die Genehmigungsbehörden auf Kreis- und Landesebene diese Praxis des vorgezogenen Bebauungsplanes nicht dauerhaft akzeptieren, schätzt Herold ein. Mit mindestens drei Jahren Verfahrensdauer zu rechnen Das Aufstellen eines FNP sei indes auch keine Nebensächlichkeit, so der Bauamtsleiter. Schließlich müsse der Plan für das gesamte Gemeindegebiet und nicht etwa nur für einzelne Ortsteile entwickelt werden, was zum Beispiel bedeute, dass „extrem viele“ Träger öffentlicher Belange anzuhören und ihre eventuellen Bedenken zu berücksichtigen seien. Schon allein deswegen sei mit einem „Riesenaufwand“ zu rechnen, der zu einer Verfahrensdauer von mindestens drei Jahren führen werde. Auch finanziell werde ein FNP kein Klacks, berechne sich doch das Honorar für das zu beauftragende Planungsbüro nach der Größe der überplanten Fläche. Herold riet dazu, zunächst einen mit FNP-Verfahren vertrauten Experten zur groben Ermittlung der Kosten anzufragen, um dann mit ihm das weitere Verfahren zu beraten. Jürgen Kachold und Hans-Jürgen Oßwald (beide CDU) äußerten Zweifel an der Sinnhaftigkeit der FNP-Aufstellung. Schließlich sei man bislang mit Bebauungsplänen ausgekommen. Zudem habe er wenig Hoffnung, dass der Gemeinde tatsächlich zusätzliche Flächen für eine Bebauung mit Einfamilienhäusern zugebilligt würden, sagte Oßwald. Auch Herold dämpfte Hoffnungen, dass es mit dem Planungsverfahren gelingen könne, in nennenswertem Umfang Bauland oder Wohnungen für einen Zuzug neuer Einwohner entwickeln zu können. Der Gesetzgeber begrenze das Planungserfordernis nur auf den absehbaren Bedarf innerhalb der Gemeinde, unterstrich Herold. Carolin Arnold und Martin Hopfe (beide GUFV) hingegen plädierten für das Aufstellen eines FNP. Man könne damit zumindest mal den Anfang machen, um System in die Entwicklungsplanung der Gemeinde zu bringen, erklärte Hopfe. Arnold warnte, dass man ohne diese Grundlage bald gar keinen Bauplatz mehr ausweisen könne. Schlussendlich kam der Gemeinderat zwar zu keinem Beschluss, verständigte sich aber darauf, dass ein Berater zwecks Kostenermittlung und Erläuterung der folgenden Schritte für eine der nächsten Sitzungen hinzugezogen wird. Planungen für drei Bauvorhaben vergeben Beschlossen hingegen, und das sogar einstimmig, wurde die Vergabe von Planungsleistungen für den Neubau des Feuerwehrgebäudes samt Jugendclub in Kaulsdorf, zur Umgestaltung des Dorfplatzes in Fischersdorf sowie für den zweiten Bauabschnitt der Dorferneuerung im oberen Ort von Breternitz. Zwar lägen die Fördermittelbescheide für die Vorhaben noch nicht vor, so Bauamtsleiter Herold, jedoch sei vor allem beim Feuerwehrgebäude der Planungsaufwand so hoch, dass man besser jetzt damit beginne, um einen Baustart für nächstes Jahr zu sichern. Sollten die eingeplanten Landeszuschüsse tatsächlich ausbleiben, sei mit den beauftragten Planungsbüros ein schadloser Abbruch der Vorarbeiten verabredet. Nach dem jetzigen Stand der Dinge sei aber ziemlich sicher mit der Freigabe der Fördermittel zu rechnen, betonte Herold.