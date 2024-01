Flammenbild im TV löst ersten Feuerwehr-Einsatz des Jahres in Saalfeld aus

Einsatz der Saalfelder Feuerwehren in der Neujahrsnacht in der Pfortenstraße.

Saalfeld Nach vermeintlichem Gebäudebrand in der Pfortenstraße alarmiert die Leitstelle kurz nach Mitternacht die Rettungskräfte.

Zum ersten Einsatz des noch jungen Jahres wurden die Rettungskräfte in der Neujahrsnacht um 0.23 Uhr in die Pfortenstraße in Saalfeld alarmiert. Laut Leitstelle in Jena sollte dort eine Wohnung in Vollbrand stehen. Umgehend rückten Kräfte der Saalfelder Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der ganz in der Nähe befindlichen Polizei aus.

Lage entspannt sich schlagartig bei Ankunft vor Ort

„Am Einsatzort angekommen, entspannte sich die Lage für die anrückenden Kräfte schlagartig“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Saalfeld-Crösten am Neujahrstag. Ein aufmerksamer Bürger hatte das Fernsehbild mit offenen Flammen für einen Wohnungsbrand gehalten.

Zeitnah konnten alle Einsatzkräfte wieder abrücken.