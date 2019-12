Fleischeslust zum Lichterfest in Bucha

Knapp ein Kilogramm oder doch mehr als zwei – das war die Frage beim Lichterfest am Sonntagnachmittag im Unterwellenborner Ortsteil Bucha. Beim Weihnachtsbraten-Gewichtschätzen durfte sich jeder Besucher auf dem Anger an der Annen-Kirche gegen einen kleinen Obolus beim Wiegen der mit Kies gefüllten Plastiktüte versuchen. Wer dem tatsächlichen Gewicht von genau 2044 Gramm am nächsten kam, durfte dann auch den richtigen Damwild-Braten in gleicher Menge mitnehmen. Das Lichterfest wird seit vier Jahren vom Feuerwehrverein Goßwitz-Bucha veranstaltet. Neben Ponyreiten für Kinder und kleinen Geschenken vom Weihnachtsmann gab es wie immer weitere fleischliche Genüsse wie Rostbratwurst und Brätel vom Grill.