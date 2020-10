Immer wieder wurde die Wanderung auch für Gesprächspausen unterbrochen, um sich etwa über Veränderungen in der Landschaft auszutauschen.

Flurzug in Schaala wird zu Entdeckungsreise

Zu einer besonderen Wanderung durch die Flur 4 des Ortes hatte die Kulturbund-Heimatgruppe Schaala für den vergangenen Sonntag eingeladen. Nach einem Vortrag über die Geschichte der Flursteine und die Lage der vierten Flur sowie dem Abschreiten der Gemeindegrenze ging es zuerst ostwärts in Richtung Rudolstadt. Am Haideberge wurde man das erste Mal fündig – moosbewachsene Flursteine! Quer durch den Rudols­park zum Rosengraben hin sah es schon wieder anders aus. Durch die Nutzung als Kaserne und neuzeitliche Bautätigkeiten sind viele Steine verloren gegangen. Weiter an der Flur Mörla entlang, Richtung Schaala, tauchten einige wieder auf.

Für die Kinder war der Flurzug eine Art Schnitzeljagd, jeder gefundene Stein wurde gleich gemeldet und von den Erwachsenen in den mitgenommenen Karten markiert. An markanten Aussichtspunkten gab es Fotos zu sehen, die den Wandel der Landschaft zeigten. Auf der Mörlaer Höhe angekommen, ging es schnellen Schrittes den Steinweg hinunter, dem Verpflegungspunkt im Dorf entgegen. Bei einer leckeren Bratwurst wurde durchweg ein positives Resümee gezogen und den Organisatoren gedankt. Diese planen schon den nächsten Flurzug im Festjahr 2021, das unter dem Motto „950 Jahre Schaala“ steht.