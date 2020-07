Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Förderprogramm fürs Ehrenamt in Saalfeld-Rudolstadt

Der im hiesigen Wahlkreis direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete Albert H. Weiler weist auf das aktuelle Sonderförderprogramm „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hin, das gerade im ländlichen Raum eine Lücke schließen kann.

„Das Ehrenamt ist eine große Stütze in unserer Gesellschaft und gerade in Corona-Zeiten unabdingbar“, erklärt Weiler. „Dieses Sonderförderprogramm ist eine gute Gelegenheit für ehrenamtliche Organisationen, finanzielle Unterstützung zu erhalten und corona-bedingte Belastungen aufzufangen.“ Bewerben können sich insbesondere ehrenamtliche Initiativen in ländlichen Regionen, die zum Beispiel in der nachbarschaftlichen Lebensmittelversorgung engagiert sind – wie Dorfläden oder die Tafeln.

Die Initiativen müssen überwiegend in Städten und Gemeinden mit maximal 50.000 Einwohnern aktiv sein. Der mögliche Förderbetrag liegt zwischen mindestens 2000 und maximal 8000 Euro. Interessenbekundungen sind noch bis 12. Juli über ein Online-Formular möglich. Für die Vergabe der Fördermittel zählt der Eingangszeitpunkt der Interessenbekundung.

Geplant ist, dass für die meisten Zuwendungsempfänger der Förderzeitraum im August/September 2020 beginnen kann. Der Förderzeitraum endet für alle Zuwendungsempfänger spätestens am 30. November 2020.

Weiterführende Informationen sowie der Link zur Registrierung für das Programm sind auf der Webseite des Bundesministeriums zu finden: www.bmel.de/de/themen/laendliche-regionen/ehrenamt