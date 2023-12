Förster schaffen Licht für starke Bäume

Gebirgsharvester waren vor rund einem Jahr an den Steilhängen bei Ziegenrück im Einsatz, um über 6000 von Borkenkäfern geschädigte Nadelbäume zu entnehmen und transportfertig zu machen.

Weißbach Bei Weißbach werden in den nächsten Wochen Durchforstungsarbeiten durchgeführt.

Wie Revierförster Maik Meißner und die Forstanwärterin Jaqueline Konradi informieren, sollen im kommenden Januar und Februar am Hang oberhalb der Weißbacher Kirche Holzeinschlagsarbeiten durchgeführt werden. Dabei werde es aus Sicherheitsgründen auch zu Absperrungen und Behinderungen für Wanderer kommen. Teile des Buchwandweges, des Klingeweges und des Pfaffenstiegs werden zeitweise nicht passierbar sein.

Gezielte Entnahme soll Zukunftsbäume fördern

Bei den Arbeiten geht es vor allem um eine Durchforstung, also die gezielte Entnahme von Bäumen, die das Wachstum sogenannter Z-Bäume (Z wie Zukunft) mit absehbar besonders gutem Ertrag hemmen, weil sie diese bedrängen und das Licht nicht mehr so gut für einen weiteren Kronenausbau ausgenutzt werden kann. Eine breite Krone mit großer Assimilationsfläche ist aber zur Stabilisierung des Baums und für kräftigen Holzzuwachs am Stamm nötig.

Mit der einzelstammweisen Nutzung versuchen Förster die vorhandenen Ressourcen so zu lenken, dass sie vor allem einigen ausgewählten Bäumen zur Verfügung stehen. Die Kronen der Z-Bäume werden nach der Durchforstung mehr Licht bekommen, weil ihre „Bedränger“ gefällt und zu verkaufbaren Sortimenten aufgearbeitet werden. Solche Maßnahmen werden mindestens alle zehn Jahre in jedem Waldteil durchgeführt.

Bestände mit alten Buchen haben auch eine bedeutende Naturschutzfunktion. So gibt es zum Beispiel Höhlenbäume für Vögel, Fledermäuse und Kleinsäuger. Auch bereits abgestorbene Bäume sind ein wertvoller Lebensraum. Sie werden mit grünen Punkten markiert und im Bestand belassen. Nach dem Holzeinschlag werden die Holzreste von den Wanderwegen beräumt, versichern die Forstleute. Spätestens zu Ostern sollen die Bürger wieder ungestört durch den Wald wandern.

Schonendes Verfahren mit Seilwinde und Harvester

Weil die Durchforstungsfläche sehr steil ist, wird der sogenannte Gebirgsharvester eingesetzt. Waldarbeiter fällen die markierten Entnahmebäume, die anschließend am vorgespannten Hauptseil ferngesteuert nach oben zum Klingeweg gefördert werden. Dort werden sie mittels Harvester entastet und zu verkaufbaren Stücken gesägt. Dieses Verfahren ist besonders schonend, da im Wald gar nicht und auf den Waldwegen nur mit herkömmlichen Lkw gefahren wird. Wer sich für die Maßnahme interessiert, kann sich bei den Förstern des Reviers Weißbach melden. Von eigenmächtigen Besichtigungen des Durchforstungsgebiets wird dringend abgeraten.