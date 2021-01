Frau attackiert Mutter und Tochter mit Elektroschocker – Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Dienstag gegen 17 Uhr pöbelte eine unbekannte Frau eine Mutter und deren Tochter vor einem Supermarkt in der Anne-Frank-Straße in Rudolstadt-Schwarza an. Im weiteren Verlauf attackierte die Unbekannte die Frau und ihre Tochter laut Polizei mit einem Elektroschocker.

Die Angreiferin packte die Tochter am Arm und berührte sie mit dem Elektroschocker, berichtet die Polizei. Sie wurde dabei äußerlich nicht verletzt. Die unbekannte Täterin flüchtete unerkannt in Richtung Erich-Correns-Ring.

Die Polizei beschreibt die mutmaßliche Täterin wie folgt:

etwa 165 cm groß

schlanke/zierliche Figur

lange schwarze Haare, zum Zopf gebunden

trug auffälligen gelben Mantel

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter Telefon 03672 417 1464 oder per E-Mail unter kpi.saalfeld@polizei.thueringen.de zu melden.