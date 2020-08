Die Blankenburger Straße wird in den kommenden Jahren umgestaltet. Momentan liegen in Saalfelds Einkaufsmeile Freud und Leid, Erfolg und Scheitern, eng beieinander. Das Wirtshaus „Das Loch“ als indisches Restaurant scheint ein Erfolg zu werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freud und Leid liegen eng beieinander am Saalfelder Boulevard

Der Boulevard in Saalfeld, die Blankenburger Straße, wird in den nächsten Jahren saniert. Der Stadtrat vergab im Juli die Planungsleistungen für die Umgestaltung von Fußgängerzone und Kirchplatz an das renommierte Berliner Planungsbüro „Planorama Landschaftsarchitektur“. Wie Saalfelds Baudezernentin am Mittwoch informierte, beginnt die Umgestaltung des Kirchplatzes voraussichtlich im zweiten Halbjahr kommenden Jahres. Dem schließe sich die Umgestaltung des Boulevards an, die sich „bis 2023 hinziehen wird“. Voraussetzung sei der Erhalt von Fördermitteln.

Auch viele Saalfelder bestellen im „Loch“ ihren Lassi

Somit müssen die Gewerbetreibenden an der Blankenburger Straße mit der gegenwärtigen Situation noch etwas leben. Diese könnte unterschiedlicher nicht sein. Freud und Leid liegen eng beieinander.

Die gute Nachricht vom Boulevard kommt vom „Loch“. Das geschichtsreiche Traditionshaus war seit März 2019 geschlossen. Nun ist es unter der Leitung von Gourav Chaudhary ein indisches Restaurant geworden – Reis, Chicken und Currys statt deutscher Hausmannskost. Was für viele in Saalfeld noch vor Jahren kulturell undenkbar war, scheint nun ein großer Erfolg zu werden. Die Gäste stehen teils sogar an, um freundlich an den Tischen platziert zu werden. Und es sind offensichtlich nicht nur die Gäste Saalfelds, die im „Loch“ einen Mango-Lassi bestellen. Auch viele Saalfelder treibt die Neugier ins „Loch“.

Ganz anders die Lage gegenüber. Der aus Vietnam stammende Kleider-Händler, der mit zwei Läden in der Brandenburger Straße präsent ist, wirbt mit Plakaten, darauf steht mit großen Buchstaben „Räumungsverkauf“. Seit sieben Jahren ist er da, aber nicht mehr lange, wenn es so weiter geht wie bisher, erklärt er. Der Händler führt Sachen für ältere Leute, die aber scheuten in der Corona-Zeit den Gang ins Geschäft. „Ältere Leute gehen nicht mehr so viel raus“, sagt er und wirkt traurig.

150 Euro im Monat für den ganzen Laden

Wenn es nicht besser wird, müsse er Saalfeld verlassen und in einer anderen Stadt sein Fortkommen suchen – schließlich müssen die Kinder unterstützt werden, sagt er. Und mit einer Bauzeit am Boulevard „wird es noch schlimmer“. Es geht nicht allen gut am Boulevard. Das zeigt auch das leere, unvermietete Geschäft, in dem früher „Chic für Mollige“ angeboten wurde. Auch Thomas Höfer, dem ein Haus an der Blankenburger Straße gehört, hat lange nach einem Mieter seines kleinen Erdgeschossladens gesucht. Viele Jahre vorher hatte dort Birgit Rauch einen Teddybär-Laden geführt, einen Laden wie aus einem Kindertraum. Nun sollte das Geschäft neu vermietet werden, Höfer inserierte, und es meldeten sich genau drei Interessenten. Und das, obwohl er im ersten Jahr nur 150 Euro pro Monat haben wollte – für den ganzen Laden. Nun habe ein neuer Nutzer zum 1. August unterschrieben.

Höfer ist Maurer und Architekt, sein Haus mit dem kleinen Laden saniert er eigenhändig, Stück für Stück. Das aus den 1980er Jahren stammende Flair der Blankenburger Straße findet er schon ganz in Ordnung. Bei der geplanten Umgestaltung möchte er, dass die Bepflanzung erhalten wird. Er blickt zuversichtlich auf die Umgestaltung: „Ich finde es wichtig, dass etwas für das Stadtbild getan wird“, sagt er, „mal schauen, ob es klappt“.

Konkrete Vorstellungen über einen neuen Boulevard hat auch Sven Antemann. Der Modehändler hat durch zähes Formulieren seines Wunsches erreicht, dass ein öffentlicher Aschenbecher an der Blankenburger Straße angebracht wird. So muss er nicht mehr ganz so viele Kippen selbst aufheben. Antemann stellt sich für den neuen Boulevard nicht nur mehr Aschenbecher und Müll- bzw. Papierkörbe vor, sondern auch ein witziges System, „das die Leute dazu bringt, ihren Müll tatsächlich in die Körbe zu werfen“. Antemann schlägt einen Ideenwettbewerb vor. Kritisch formuliert er zudem: „Ich vermisse diesbezüglich eine Initiative des Bürgermeisters für mehr Sauberkeit in der Stadt.“ Die Leute müssten dazu gebracht werden, auch einmal selbst zum Besen zu greifen. Antemann: „Ich vermisse ein Zeichen.“