Frisch geteerter Abschnitt zwischen Leutnitz und Solsdorf

An der Kreisstraße K 116 zwischen Leutnitz und Solsdorf wurde am Freitag auf einem rund 425 Meter langer Streckenabschnitt die Deckschicht eingebaut. Die Kreisstraße war auf diesem Abschnitt in einem desolaten Zustand und stellte eine Verkehrsgefährdung dar. Der restliche Abschnitt bis zum Ortseingang Solsdorf wurde bereits in den vergangenen Jahren saniert.

„Mit dem jetzt sanierten Teilstück ist dann der gesamte Streckenabschnitt mit einer Länge von drei Kilometern fertig gestellt“, erklärt Marko Schoenheyd, Sachgebietsleiter Tiefbau im Landratsamt. Die Instandsetzung erfolgte durch Abfräsen der Deckschicht, einer abschnittsweisen Verbreiterung und der Herstellung eines neuen bituminösen Fahrbahnaufbaus aus einer rund acht Zentimeter hohen Trag- und einer vier Zentimeter hohen Deckschicht. Letztere wurde am Freitag aufgetragen.

Das Material wird mit einer Temperatur von 170 Grad Celsius geliefert und bei 160 Grad Celsius verarbeitet. Ausgeführt wurden die Arbeiten von der Firma Streicher aus Jena, das Material kommt aus Wöhlsdorf. Nach Durchführung der Baumaßnahme eine Fahrbahnbreite von 5,50 Metern zur Verfügung steht.

Die Baumaßnahme kostet rund 150.000 Euro. Baubeginn war am 27. Juli, bis zum 28. August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Markierungsarbeiten folgen noch. jv