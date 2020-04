Oberweißbach. Das Fröbel-Memorialmuseum in der Ortschaft Oberweißbach öffnet ab 24. April vorsichtig wieder seine Türen.

Fröbelhaus in Oberweißbach öffnet wieder unter Auflagen

Nach der Bekanntgabe der Lockerungen der Beschränkungen wegen der Corona-Krise haben Stadt-Schwarzatal-Bürgermeisterin Kathrin Kräupner und Fröbelstadtmarketing-Chefin Katharina Eichhorn Details abgestimmt, die für das Fröbel-Memorialmuseum in der Ortschaft Oberweißbach gelten sollen. Danach werden ab 24. April, also Freitag, die Türen wieder vorsichtig geöffnet.

Montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sind Laden und Museum zugänglich, allerdings mit Einschränkungen: Die Besucher müssen an der Tür klingeln, nur so könne gewährleistet werden, dass im Laden und Museum der Mindestabstand eingehalten werden kann. Zutritt gibt es also nur nach Aufforderung.

Die Touristinformation bleibe bis auf Weiteres geschlossen. Geklärt sind auch Grund-Regeln für den Wochenmarkt nebenan: Er ist am Mittwoch unter der Auflage gestattet, dass der Mindestabstand der Handelsstände eingehalten werden muss. Für die Kunden und deren Abstandswahrung untereinander sei jeder Händler selbst verantwortlich, so Katharina Eichhorn. Den traditionellen Kräuterpflanzenverkauf der Kräutergärtnerei wird es 2020 nur bei einem Termin geben, nämlich am 16. Mai von 9 bis 13 Uhr.